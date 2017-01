Unbekannte haben in Nacht mehrfach Steine auf Polizeiautos geworfen. Zunächst wurde gegen 2 Uhr ein Fahrzeug des Zentralen Objektschutzes während einer Streifenfahrt in der Köpenicker Straße in Höhe der Adalbertstraße beworfen. Als wenige Minuten später alarmierte Funkwagen eintrafen, prasselten erneut Steine nieder und trafen die Autos. Ein Angestellter des Objektschutzes wurde leicht verletzt. Die Täter flüchteten anschließend und blieben unerkannt. Insgesamt wurden fünf Polizeiautos stark beschädigt.

Der für politische Delikte zuständige Polizeiliche Staatsschutz ermittelt. Derartige Vorfälle hatte es in der Vergangenheit mehrfach gegeben, meist in der Nähe von linksextremistischen Szeneobjekten wie der "Köpi" oder der Rigaer Straße.

Die Gewerkschaft der Polizei sprach von "abartigen" Angriffen. "Hier wurden Menschenleben riskiert und unsere Demokratie angegriffen. Der Vorfall zeigt, wie wichtig es wäre, alle Funkwagen mit Splitterschutzfolien zu schützen, weil es offensichtlich Leute gibt, für die ein Polizist keinen Menschen darstellt", sagte GdP-Sprecher Benjamin Jendro: "Kein demokratischer Politiker sollten versuchen, diesen Tötungsversuch kleinzureden."