Nach Polizeiangaben war der 31-Jährige gegen 5 Uhr aus dem Club „Chalet“ nahe dem Schlesischen Tor geflogen. Unvermittelt und grundlos trat der Mann mehrfach gegen das vor dem Club in der Straße Vor dem Schlesischen Tor wartende Taxi. Der Taxifahrer soll nun seinen Wagen dazu benutzt haben, den Randalierer mit geringer Geschwindigkeit anzufahren und wegzudrücken. Dadurch sei der Libanese mehrfach gestürzt und immer wieder mit dem Kopf auf der Fahrbahn aufgeschlagen. Dann sei er wieder aufgestanden, um weiter zu randalieren, meldete das Präsidium. Bei einem dieser Fahrmanöver des Taxifahrers soll der Mann im Bereich der Hüfte von einem Rad überrollt worden sein. Der 31 wurde mit lebensgefährlichen Kopfverletzungen und Verletzungen an der Hüfte in eine Klinik gebracht. Polizeibeamte nahmen den türkischstämmigen Taxifahrer fest und stellten das Taxi zur Spurensicherung sicher. Ob der 31-Jährige unter Drogen stand, steht nach Polizeiangaben noch nicht fest.

Einen weiteren lebensgefährlich Verletzten gab es bei einem Raubüberfall in einer Neuköllner Bar. Drei Unbekannte hatten um kurz vor 23 Uhr zunächst als Gäste die Bar in der Braunschweiger Straße betreten und etwas getrunken. Sie verließen das Lokal dann, kehrten aber wenig später zurück. Sie stachen mehrmals auf den 31-jährigen Inhaber ein und flüchteten mit dem Geld aus der Kasse über die Saalestraße in Richtung Sonnenallee. Der Barbetreiber musste in einem Krankenhaus notoperiert werden.