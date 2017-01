Bei einem Polizeieinsatz in einem Haus in Hohenschönhausen ist am Dienstag ein Mann erschossen worden. Der Mann habe die Polizisten bei einem Einsatz mit einem Messer angegriffen, so eine Polizeisprecherin am Dienstagabend.

Zu der Wohnung im ersten Obergeschoss in der Ribnitzer Straße war um 16.30 Uhr zunächst die Feuerwehr gerufen worden, weil der 25-Jährige angedroht hatte, sich selbst umzubringen. Die Einsatzkräfte trafen dort auf eine verriegelte Wohnungstür. Als sie die Wohnung betreten wollten, drohte der offenbar geistig-verwirrte Mann nicht nur mit Suizid, sondern auch damit, die Feuerwehrleute zu erschießen.

Die Feuerwehr alarmierte deshalb um 17.30 Uhr die Polizei, die wenig später eintraf. Die Beamten bauten den Türspion aus und konnten durch das Loch in der Tür den Bewohner mit einem Messer im Flur beobachten. Weil der Mann sich selbst Verletzungen zugeführt hatte, öffneten die Beamten die Wohnungstür.

Der Mann habe sie daraufhin mit dem Messer bedroht, sagte eine Sprecherin der Polizei. Mehrmals hätten die Beamten ihn aufgefordert, es aus der Hand zu legen. Er habe jedoch nicht reagiert, sondern sei vielmehr auf sie losgegangen, hieß es. Aus diesem Grund hätten die Polizisten auf ihn geschossen. Mitarbeiter des Rettungsdienstes versuchten noch vergeblich, den Mann zu reanimieren. Die Ermittlungen hat die Mordkommission übernommen. (Tsp mit dpa)