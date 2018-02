Im Mandala Hotel am Potsdamer Platz ist am Mittwochvormittag ein Feuer ausgebrochen. Das bestätigten Feuerwehr und Polizei. Demnach ging der Brand vom Saunabereich in der elften Etage des Gebäudes aus. Mittlerweile ist das Feuer gelöscht, teilte die Feuerwehr auf Twitter mit.

Die Hotelleitung hatte alle Gäste evakuiert, nach jetzigem Stand gab es keine Verletzten.

Sicht auf die Rauchschwaden von der Tagesspiegel-Dachterrasse am Anhalter Bahnhof. Wie es zu dem Feuer kam, wird noch ermittelt. Foto: Severin Sperzel

Die Feuerwehr ist mit 42 Kräften vor Ort. Um das Feuer zu löschen, wurde eine Drehleiter eingesetzt.

Wegen des Einsatzes kam es zwischen Potsdamer Straße zwischen Eichhornstraße und Potsdamer Platz in Richtung Alexanderplatz zu Verkehrseinschränkungen. Ob die Sperrung mittlerweile aufgehoben ist, konnte ein Polizeisprecher noch nicht bestätigen. Zumindest die Umleitungen im Busverkehr sind mittlerweile laut BVG aufgehoben. Tsp