Die Linke hat für Sonnabendnachmittag eine Kundgebung und einen Aufzug mit Tausenden Teilnehmern angekündigt. Bis zum späten Nachmittag kamen etwa 1000. Anlass ist eine Demonstration ab 15 Uhr unter dem Motto "Merkel muss weg" von rechtspopulistischen und rechtsextremen Teilnehmern. Sie beginnt am Hauptbahnhof und führt zum Alexanderplatz. Dahinter steht die rechte Initiative "Wir für Berlin - Wir für Deutschland". Die Polizei rechnet mit rund 1000 Demonstranten. Auch auf Seiten der Demonstranten kamen aber bis zum späten Nachmittag mit etwa 500 Teilnehmern weniger als angekündigt. Wegen entsprechender Verkehrsbehinderungen wird empfohlen, im östlichen Teil der Innenstadt U- und S-Bahnen zu nutzen.

Dem Aufruf "Berlin besser ohne Nazis. Solidarität statt Nazis" der Linken wollen 2500 Gegendemonstranten folgen. Sie versammeln sich am Sonnabend um 13 Uhr am Rosenthaler Platz. Das Bündnis aus Parteien, Gewerkschaften, Vereinen und antifaschistischen Projekten will bis zum Washingtonplatz am Hauptbahnhof ziehen. Unter anderem kündigte auch Bundestags-Vizepräsidentin Petra Pau (Linke) ihre Teilnahme an.

Zudem wird es um 13 Uhr am Washingtonplatz eine Kundgebung mit 150 Gegnern der "Merkel-muss-weg"-Demo geben.

Zusammenstöße bei letzter "Merkel-muss-weg"-Demo

Während der vergangenen "Merkel-muss-weg"-Demo im November 2016 zogen 600 Rechtsextremisten durch Berlin. Die Polizei räumte eine Straßenblockade von 150 Linken. Zudem wurden bei den Protesten gegen die rechte Demo 43 Personen vorübergehend festgenommen. Es wurden Strafverfahren wegen Verstößen gegen das Versammlungsgesetz, Landfriedensbrüchen, Widerständen, Körperverletzungen sowie Beleidigungen eingeleitet.