Der Täter wird im rechtsextremen Umfeld vermutet: gleich zwei Autos wurden Donnerstagfrüh im Bezirk Neukölln angezündet. In Rudow brannte gegen 3 Uhr der Smart des Linken Politikers Ferat Kocak. Der 38-jährige Politiker versuchte angeblich noch den Brand zu löschen, das Fahrzeug brannte jedoch vollständig aus.

Ebenso der Wagen des Neuköllner Buchhändlers Heinz Ostermann. Ende 2016 und Anfang 2017 wurde der Betreiber der Buchhandlung "Leporello" bereits Opfer politisch motivierter Anschläge. Donnerstagfrüh gegen 2.40 Uhr ging nun wieder sein Wagen in der Nähe seines Wohnorts im Stadtteil Britz in Flammen auf. "Ich wurde von der Polizei geweckt", sagte Ostermann am Donnerstag. Die Feuerwehr löschte den Brand zwar, das Fahrzeug brannte jedoch komplett aus.

Ein rechtsextremer Hintergrund wird vermutet

Der Bezirksverband Neukölln bestätigte gegenüber dem Tagesspiegel, dass auch das Landeskriminalamt von Brandstiftung mit rechtsextremistischem Hintergrund ausgehe, der Staatsschutz ermittelt. Kocak erklärte: "Das ist erneut ein Anschlag gegen ein solidarisches und vielfältiges Neukölln. Wir brauchen eine Welle der antifaschistischen Solidarität, um die Nazis in die Schranken zu weisen."

Fanziska Giffey (SPD), Neuköllner Bezirksbürgermeisterin, verurteilte die Brandanschläge auf ihrer Facebook-Seite. Es sei ein "feiger Angriff" schrieb Giffey.

Rechte Szene in Neukölln

Im Herbst 2016 schloss sich Ostermann im Nachklang zu der Berliner Landtagswahl mit seiner Buchhandlung der Initiative "Neuköllner Buchläden gegen Rechtspopulismus und Rassismus" an und hielt in diesem Rahmen auch eine Veranstaltung in den Räumlichkeiten der Buchhandlung ab. Im Dezember 2016 wurden die Fensterscheiben der Buchhandlung durch Steinwürfe beschädigt, "im Januar brannte mein Auto vor meiner Haustüre", berichtet Ostermann. Bis Donnerstagnacht sei es jetzt länger ruhig gewesen. Die Koordinierungsstelle der Berliner Register, die rechte Straftaten dokumentiert, kann für das Jahr 2016 bislang keinen Anstieg an Übergriffen erkennen. Im Jahr 2016 wurden jedoch im Vergleich zum Vorjahr doppelt so viele Vorfälle dokumentiert.