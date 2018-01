Am Dienstagnachmittag wurde eine Frau in der Sonnenallee in Berlin-Neukölln bei einer Messerattacke schwer verletzt. Das teilte die Berliner Polizei auf Nachfrage mit. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde sie vor einem Spätkauf zwischen Hermannplatz und der Hobrechtstraße niedergestochen. Die Polizei konnte vor Ort einen Tatverdächtigen festnehmen, der sich zunächst gegen die Festnahme wehrte. Auch eine mutmaßliche Tatwaffe wurde sichergestellt. Die Sonnenallee war zeitweise komplett gesperrt. Die Ermittlungen sind noch im Gange. Die Hintergründe der Tat sind bisher völlig unklar. (Tsp)