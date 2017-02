Dies meldete das Polizeipräsidium am Mittwoch. Gemäß Zeugenangaben sei der 62- Jährige gegen 22.55 Uhr die Treppe am Eingang des U-Bahnhofs Boddinstraße hinuntergelaufen. Plötzlich tauchten hinter ihm zwei Männer auf, von denen ihn einer beim Vorbeirennen geschubst habe. Daraufhin verlor er das Gleichgewicht und stürzte die Stufen hinunter. Dem Täter gelang gemeinsam mit seinem Begleiter die Flucht. Die Besatzung eines alarmierten Rettungswagens brachte den Verletzten in ein Krankenhaus, wo er zur Beobachtung stationär aufgenommen wurde. Die Polizei hat bei der BVG angefragt, ob es Bilder der Tat gibt.

Im vergangenen Jahr hatte der Fall des "U-Bahn-Treters" bundesweit Schlagzeilen gemacht, der ebenfalls in Neukölln, im Bahnhof Hermannstraße, im Oktober eine Frau die Treppe hinuntergetreten hatte. Er wurde im Dezember festgenommen, kurz nachdem die Polizei Bilder der Tat veröffentlicht hatte.