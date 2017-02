Die Polizei sucht den libyschen Staatsbürger 33-jährigen Fatah Chinan, der am 9. Feburar eine Frau in Neukölln unter massiver Gewaltanwendung vergewaltigt haben soll. Die Frau erlitt bei der Tat schwere Verletzungen und musste stationär in einem Krankenhaus behandelt werden.

Die Kriminalpolizei fragt:

- Wer kann Angaben zum Aufenthaltsort von Fatah Chinan machen?

Hinweise nimmt das Landeskriminalamt in der Keithstraße 30 in Tiergarten unter der Telefonnummer (030) 4664 - 913 402, per Telefax an die Rufnummer (030) 4664 - 913 499, per E-Mail an lka134@polizei.berlin.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Eine Videosequenz des Tatverdächtigen, können Sie hier ansehen. (Tsp)