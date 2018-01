Es ist der klassische Unfall: Ein rechtsabbiegender Lastwagen tötet eine Radfahrerin. Am 23. Januar, um 6.40 Uhr, am Kaiser-Wilhelm-Platz in Schöneberg ereignete sich der erste tödliche Unfall mit Fahrradbeteiligung. hat sich ein Unglück ereignet. Das Alter der Frau konnte die Polizei zunächst nicht nennen. Das ist passiert: Die Frau wollte von der Kolonnenstraße kommend nach links in die Hauptstraße abbiegen. Der dreiachsige Lastwagen kam aus der gleichen Richtung und wollte nach rechts in die Hauptstraße, also Richtung Kleistpark abbiegen. Das Rad der getöteten Frau stand zwei Stunden nach dem Unfall imam Straßenrand, es wirkte unbeschädigt, das Vorderlicht brannte noch immer.

Unter diesem Lastwagen starb am Morgen in Schöneberg an der Ecke Kolonnenstraße und Hauptstraße eine Radfahrerin. Foto: Jörn Hasselmann

Die Auswirkungen sind groß: Die Hauptstraße ist seit mehreren Stunden Richtung Kleistpark ab Dominicusstraße gesperrt. Die Kolonnenstraße ist ebenfalls an der Einmündung gesperrt.

"Bitte umfahren Sie weiträumig und achten Sie auf Radfahrer und Fußgänger", bat die Polizei.

Erst vor wenigen Tagen war eine junge Radfahrerin auf der Bundesallee bei einem Unfall schwer verletzt worden. Ein Lkw hatte die 22-Jährige 30 Meter weit mitgeschleift.