Unbekannte beschädigten vermutlich in der Nacht zu Sonntag im Spandauer Ortsteil Falkenhagener Feld Scheiben an einer Flüchtlingsunterkunft. Gegen 10 Uhr entdeckte ein Sicherheitsmitarbeiter mehrere Löcher an zwei Scheiben der Unterkunft in der Freudstraße. Menschen wurden nicht verletzt. Da ein fremdenfeindlicher Hintergrund für die Tat derzeit nicht ausgeschlossen werden kann, hat der für politische Delikte zuständige Polizeiliche Staatsschutz die Ermittlungen übernommen.