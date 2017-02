Unbekannte setzten in der Nacht zu Sonanbend vor einem Gebäude der Kriminalpolizei der Direktion 6 in Plänterwald einen Autoreifen in Brand. Kurz nach 2 Uhr hörte ein Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma erst einen Knall und stellte dann Flammen vor der Eingangstür des Polizeigebäudes in der Bulgarischen Straße fest. Er alarmierte Polizei und Feuerwehr und begann damit, die Flammen zu löschen. Durch die Unterstützung der Besatzung eines n Streifenwagens konnte das Feuer gelöscht werden. Verletzt wurde niemand.

Der für politische Delikte zuständige Polizeiliche Staatsschutz hat die weiteren Ermittlungen übernommen und fragt:

· Wer hat in der vergangenen Nacht in Plänterwald, insbesondere in der Nähe des Polizeigebäudes in der Bulgarischen Straße 55, verdächtige Beobachtungen gemacht?

· Wer hat eine Person oder Personen gesehen, die einem Autoreifen trugen oder transportierten?

· Wer kann sonstige Angaben zu der Brandstiftung machen?

Hinweise nimmt das Landeskriminalamt unter Telefon 4664 – 950 130 entgegen.