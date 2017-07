Bei Bauarbeiten in der Lynarstraße in Wedding wurde eine Bombe gefunden. Das teilte die Polizei am Mittwoch auf Twitter mit. Der Fundort liegt im Sprengelkiez.

#Entwarnung, keine Gefahr im #Wedding.



Unsere Entschärfer transportieren die Werfergranate jetzt ab. #goodjob — Polizei Berlin (@polizeiberlin) July 5, 2017

Schon wenig später gab es Entwarnung: "Keine Gefahr", heißt es in einem weiteren Tweet der Polizei. Die Entschärfer des Landeskriminalamtes würden die "Werfergranate" abtransportieren. (Tsp)