Nachdem eine 19-Jährige in der Nacht zu Donnerstag in Waidmannslust in Reinickendorf erstochen wurde, ermittelt die Polizei wegen des Verdachts auf Sexualmord. Das bestätigte der Sprecher der Staatsanwaltschaft Martin Steltner dem Tagesspiegel. Es gab wohl Annäherungsversuche von seiner Seite, die das Opfer ablehnte. Daraufhin soll er sie umgebracht haben.

Der 26-Jährige mutmaßliche Täter hat die Tat gestanden. Der Mann ist aus dem Bekanntenkreis des Opfers. Der 26-Jährige sollte am Freitag einem Haftrichter vorgeführt werden.