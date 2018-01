Auf einem Firmengelände in Rummelsburg in der Hauptstraße sind am Montagvormittag bei Reinigungsarbeiten an einer Maschine ca. 10 Liter Tetrachlorethen ausgetreten. Die Chemikalie ist als krebserzeugender Gefahrstoff eingestuft. Sie sammelte sich in einer Auffangwanne unter der Maschine.

Die Feuerwehr war mit rund 50 Einsatzkräften im Einsatz. Sie organisierten die Gefahrenstoffbeseitigung und stellten die medizinische Versorgung sicher.

Zehn Menschen wurden vom Notarzt untersucht, fünf davon in Krankenhäuser transportiert. (Tsp)