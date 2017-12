Am Bahnhof Zoo in Berlin-Charlottenburg läuft derzeit ein großer Feuerwehreinsatz. Grund ist ein Brand auf einer Baustelle im Bahnhofsbereich, der gegen 13.45 Uhr ausbrach. Die Feuerwehr gab an, bisher 15 Personen von einem verrauchten Bahnsteig gerettet zu haben. Eine Person soll verletzt sein.

Ein Sprecher vor Ort sagte, der gesamte Bahnhofsbereich sei verqualmt. Die Bundespolizei teilte mit, dass der komplette Bahnhof inzwischen durch die Feuerwehrkräfte evakuiert worden sei.

Die Fernbahngleise sind mittlerweile wieder freigegeben. Das teilte die Bundespolizei mit. Züge können den Bahnhof in Schrittgeschwindigkeit und ohne Halt passieren. Der Regional-und S-Bahnverkehr ist zwischen Tiergarten und Charlottenburg weiterhin unterbrochen, es wurde ein Schienenersatzverkehr eingerichtet.

Eine S-Bahn mit etwa 250 Passagieren steckte zwischenzeitlich im verrauchten Abschnitt fest. Sie wurde zum Bahnhof Tiergarten zurückgesetzt, die Insassen dort von der Feuerwehr versorgt. Ein IC mit etwa 90 Insassen auf dem Weg nach Hamburg wird zum Berliner Hauptbahnhof zurückgesetzt.

Wie es zu dem Brand kam, ist noch unklar. Auch die Polizei sowie die Bundespolizei sind vor Ort.