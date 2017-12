Feuerwehreinsatz in Gesundbrunnen: Am Sonntagmorgen gegen 10.30 Uhr wurde die Feuerwehr in die Soldiner Straße gerufen. In einem Wohnhaus brannte eine Wohnung im Seitenflügel der vierten Etage.

Während der Löscharbeiten fanden Einsatzkräfte eine leblose Person.

Der hinzugerufene Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen. Die Identität des Toten ist noch nicht bekannt. Einrichtungsgegenstände waren in Flammen aufgegangen. Wie genau es zu dem Brand kam, ist aber noch unklar.

Die Feuerwehr war mit 25 Einsatzkräften vor Ort und löschte den Brand. (Tsp)