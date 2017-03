Die Boote brannten lichterloh auf dem See. Mit einem Großaufgebot ist die Berliner Feuerwehr in der Nacht zu Donnerstag zur Rummelsburger Bucht ausgerückt, wo sechs Boote in Flammen aufgegangen waren. Die Ursache: noch unklar.

Der Alarm traf nach Angaben der Berliner Feuerwehr vom Morgen um 4.26 Uhr ein. Die Rettungskräfte eilten zum Ufer, doch die Boote lagen nicht am Steg - sie brannten wie Fackeln auf dem Wasser. Ob sie gelöst worden sind oder dort über Nacht auf dem Wasser trieben, war am Morgen unklar.

Die Rettungskräfte versuchten, das Feuer vom Ufer aus zu löschen - was aber schwierig ist wegen der großen Distanz. Alarmiert wurde auch ein so genanntes "Mehrzweckboot" der Feuerwehr (das einzige richtige Feuerwehr-Löschboot liegt in Spandau - der Weg wäre viel zu weit bis zur Rummelsburger Bucht gewesen).

Doch der Einsatz verzögerte sich. Denn die Spezialisten der Feuerwehr, die die Pumpen, Spritzen und auch das Boot einsetzen können, waren gerade bei einem anderen Feuer in Köpenick. Die dortige Wache war zu einem Einsatz in der Seelenbinder Straße geeilt, wo ein Feuer in einem Wohnhaus ausgebrochen war und auch ein Mann gefunden worden ist. Dieser starb bei dem Unglück.

Als dort Verstärkung eintraf, konnten die Männer zum Ufer eilen und mit der Brandbekämpfung auf dem Wasser beginnen.