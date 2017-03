Nach Polizeiangaben tauchten gegen 22.30 Uhr "etwa 15 dunkel gekleidete Maskierte" vor dem Restaurant "Vertikal" in der Reichenberger Straße auf und zerschlugen elf Scheiben. Anschließend flüchtete sie auf Fahrrädern in Richtung Ratiborstraße. Drei Angestellte befanden sich zu diesem Zeitpunkt noch in dem Lokal, die jedoch nicht verletzt wurden. Am Tatort wurden gentrifizierungskritische Flugblätter gefunden. Die Ermittlungen wegen besonders schweren Landfriedensbruchs hat der für politische Delikte zuständige Staatsschutz der Polizei übernommen.

"Vertikal" neben der Bäckerei Filou

Claire D’Orsay, die Inhaberin des Vertikals, berichtete, dass zwei ihrer Köche an Tischen direkt am Fenster saßen, als der Angriff begann. Die beiden hätten sich sehr erschrocken. Schon am Sonntag habe es eine Schmierei an der Fassade gegeben, berichtet die aus den USA stammende Gastwirtin: "Auslander Bonzen Raus". Kurz danach sei das "Auslander" übermalt worden. Das "Vertikal befindet sich neben der Bäckerei "Filou", gegen deren drohende Schließung es im Kiez viel Protest gab. Einig sind sich die Betreiberinnen darin: "Wir sind kein Schicki-Micki-Lokal".

"Ist das Multi-Kulti-Berlin?"

Auf ihrer Facebookseite schreibt D'Orsay: "Gestern Abend wurde auf unsere Fenster gespuckt (wie jeden Tag) und ich wurde auf der Straße angegriffen und musste die Polizei rufen. Ich werde jeden Tag von Fremden auf meiner privaten Facebook Seite attackiert, ebenso wie meine Mitarbeiter. Heute morgen dann das Graffiti unten. Das geht jetzt zu weit. Ist das Multi-Kulti Berlin?! Hier wird keinem Investor geschadet, sondern einem Team von jungen Leuten aus ganzer Welt. Wir sind hier- aus Frankreich, El Salvador, Italien, England, Syrien, Venezuela, Holland, Belgien und Deutschland. Uns wollt Ihr raus haben?"