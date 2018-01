Mit Pflastersteinen haben unbekannte Täter die Scheiben des Bürgerbüros der SPD-Abgeordneten Melanie Kühnemann in Lichtenrade zerstört. Ein Nachbar bemerkte die kaputten Fensterscheiben in dem Gebäude in der John-Locke-Siedlung am Nachmittag und informierte die Abgeordnete. Kühnemann, die seit dieser Legislaturperiode im Abgeordnetenhaus sitzt, geht von einem gezielten Angriff mit politischer Motivation aus. "Alle anderen Scheiben in der Ladenzeile waren unversehrt", sagte Kühnemann, die ihrerseits den polizeilichen Staatsschutz benachrichtigte. Einen weiteren Vorfall gab es ebenfalls im Berliner Süden: Auch in der Lipschitzallee in der Gropiusstadt wurde bei einem SPD-Bürgerbüro eine Scheibe beschädigt, wie die Polizei mitteilte.