Ein Spezialeinsatzkommando der Berliner Polizei hat Donnerstagabend in einem Hotel in Neukölln einen Terrorverdächtigen aus Bahrain festgenommen. Das Königreich am Persischen Golf hatte einen Haftbefehl übermittelt. Der 27-jährige Fayyad A. soll nach Informationen des Tagesspiegels in Bahrain eine Terrorzelle mit mehr als 50 Mitgliedern geleitet haben. Die Behörden des Königreichs werfen ihm auch vor, er habe mehrere Personen einer Ausbildung im Umgang mit Waffen und Sprengstoff zugeführt.

Die Generalstaatsanwaltschaft Berlin hat gegen Fayyad A. ein Verfahren wegen des Verdachts der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat eingeleitet. Eine Verbindung zum Weihnachtsmarkt-Attentäter Anis Amri gebe es nicht, hieß es am Freitag in Sicherheitskreisen.