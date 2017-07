inen

Oberstaatsanwältin Martina Lamb gibt bei einer Pressekonferenz Auskunft über die Ermittlungen zum Goldmünzenraub. Foto: REUTERS/Fabrizio Bensch

Im Zusammenhang mit dem spektakulären Raub einer 100-Kilo-Goldmünze aus dem Bode-Museum im März hat die Berliner Polizei am Mittwoch vier Männer festgenommen. Einer ist 18, zwei sind 20 Jahre alt. Ein Richter hatte zuvor Haftbefehle ausgestellt. Gegen Mittag wurde ein vierter Mann in der Thomasstraße festgenommen, bestätigte die Staatsanwaltschaft. "Wir sind sehr fest davon überzeugt, die Richtigen zu haben", sagte ein Polizeisprecher bereits um 9.30 Uhr. Die Tat gehe auf eine organisierte Bandenstruktur zurück, teilte Oberstaatsanwältin Martina Lamb am Mittwoch. Die Verdächtigen gehören einer bekannten Großfamilie aus Neukölln an.

Ermittler bestätigten, dass es sich um den arabischen Clan R. handelt. Dessen Angehörige sind in den vergangenen Jahren durch zahlreiche Taten aufgefallen. Darunter Hehlerei von geraubtem Schmuck und Buntmetalldiebstahl. Die Polizei vollstreckte 14 Durchsuchungsbeschlüsse - hauptsächlich in Neukölln. Sichergestellt wurden laut Polizei vier scharfe Schusswaffen, ein sechsstelliger Geldbetrag, fünf Fahrzeuge und weitere Beweismittel

Bis vor kurzem liefen weitere Durchsuchungen "mit unterschiedlichen Zielrichtungen", wie ein Polizeisprecher sagte. Rund 300 Polizisten sind im Einsatz, auch Beamte eines Spezialeinsatzkommandos (SEK). Sie hatten unter anderem in der Thomasstraße und im Mittelweg in Neukölln Wohnungen durchsucht. Insgesamt gehen die Ermittler von 13 Tatverdächtigen aus.

Vor dem Diebstahl habe es zwei vorangegangene Versuche gegeben, ins Bode-Museum einzudringen - am 17. und am 21. März. Das gab die Staatsanwaltschaft bei einer Pressekonferenz Mittwochnachmittag bekannt. Die Täter hatten auch einen Komplizen im Museum selbst. Einer der Festgenommenen ist hat als Security-Mann im Bode-Museum gearbeitet. Der Mann habe erst im März angefangen dort zu Arbeiten und sei außerdem polizeilich bekannt - wegen Tankbetrugs und Kennzeichendiebstahls.

Wo ist die Goldmünze?

Am Morgen hatten Ermittler noch die Hoffnung geäußert, dass die Münze im Zuge der Durchsuchungen auftauchen könnte - oder zumindest Reste davon. Gegen Mittag hieß es, dass es bislang keine Hinweise auf den Verbleib gebe. „Wir gehen davon aus, dass die Münze in Teilen oder ganz veräußert wurde“, sagte Carsten Pfohl vom Berliner Landeskriminalamt am Mittwoch.

Die Hoffnung, dass die Münze wiedergefunden werde, auch nur in Teilen, sei " leider relativ gering", so Pfohl. Gehofft werde aber, noch Goldabrieb an Kleidung oder Autos nachweisen zu können.



Durchsucht wurde auch ein arabisches Juweliergeschäft in der Sonnenallee. Hier könnte die gut 50 Zentimeter große Münze zerlegt worden sein. Schon nach der Tat hatten Experten vermutet, dass die Münze zerteilt worden ist, da sie als Sammlerstück wegen ihrer Seltenheit unverkäuflich wäre.

Gold in Barrenform dagegen lässt sich leichter absetzen. Die Staatsanwaltschaft betonte, dass versucht werde, möglichst viele Wertgegenstände einzuziehen. Seit einer Gesetzesänderung im vergangenen Jahr kann der Staat Gewinne aus Straftaten leichter abschöpfen, sagte ein Justizsprecher. Dem Vernehmen nach wurde am Mittwoch in Neukölln ein hochwertiger Mercedes sicher gestellt.

Diebisches Trio. Diese Männer sollen die "Big Maple Leaf" gestohlen haben. Foto: Polizei Berlin

Anfang Juli hatte die Polizei Videomaterial veröffentlicht, das drei mutmaßliche Diebe auf dem S-Bahnhof Hackescher Markt zeigt. Ihre Gesichter sind auf den Aufnahmen allerdings nicht zu erkennen, die Männer waren vermummt. Die "Big Maple Leaf" war in der Nacht zum 27. März 2017 aus dem Bode-Museum in Berlin-Mitte gestohlen worden. Die Täter waren durch ein Fenster in das Museum eingedrungen, hatten eine Vitrine zertrümmert und ihr die Münze entnommen. Anschließend seilten sie sich in den Monbijoupark ab.

In den Monbijoupark abgeseilt - Wert 3,7 Millionen Euro

Ihre Tatwerkzeuge hatten sie offenbar nur teilweise dabei: Die Münze wurde mit einer später aufgefundenen Schubkarre abtransportiert, die auf den Aufnahmen der Überwachungskamera fehlt. Auch eine Leiter ist dort nicht zu sehen, sie dürfte schon vorher deponiert worden sein.

Der Materialwert der Münze aus purem Gold mit dem Konterfei von Queen Elizabeth II. beträgt rund 3,7 Millionen Euro. Das Goldstück, 2007 in nur fünf Exemplaren von der Königlichen Kanadischen Münze geprägt, war die Leihgabe eines Privatmanns an das Bode-Museum. Die Polizei ging damals davon aus, dass die Diebe die Münze einschmelzen und in kleineren Portionen zu Geld machen wollen. (mit AFP, dpa)

Lesen Sie hier eine Reportage aus dem Milieu arabischer Clans. Die Verdächtigen im aktuellen Fall sollen zum Umfeld dieser Familie gehören.