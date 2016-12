Die Polizei hatte am Montagnachmittag Fahndungsfotos der sieben Tatverdächtigen veröffentlicht sowie ein Video, dass die jungen Männer in einem U-Bahnzug zeigt. Alle haben sich noch am Abend und in der Nacht zu Dienstag bei der Polizei gestellt, sie kamen in mehreren Gruppen zu verschiedenen Abschnitten und einer direkt zur Mordkommission. Sie wurden vorläufig festgenommen. Sechs von ihnen stammen nach Polizeiangaben aus Syrien, einer aus Libyen. Sie sind zwischen 15 und 21 Jahre alt. Zu ihrem Aufenthaltsstatus konnte die Polizei am Morgen noch nichts sagen. Sie wurden und werden bei der Mordkommission in der Schöneberger Keithstraße vernommen, hieß es am Morgen. Die Tat wird, wie berichtet, bislang als versuchter Mord gewertet. Ob sie einem Haftrichter vorgeführt werden, wird sich im Laufe des Tages entscheiden.