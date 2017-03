Innensenator Andreas Geisel (SPD) und Polizeipräsident Klaus Kandt haben am Montag im Roten Rathaus einen ersten Bericht zur Entwicklung der Kriminalität im Jahr 2016 veröffentlicht. Demnach zählte die Polizei 568.860 Straftaten, im Vergleich zum Jahr 2015 ist die Zahl der Fälle damit geringfügig zurückgegangen. Damals hatte die Polizei in Berlin knapp 570 000 Straftaten registriert. Von 2014 auf 2015 hatte es noch einen Anstieg um fünf Prozent gegeben.

"Berlin wächst, aber die Kriminalität nicht", sagte Geisel am Montag bei der Vorstellung des Berichts. Trotz der rund 60.000 zusätzlichen Einwohner habe die Polizei 689 Straftaten weniger registriert. "Die ständig wiederholte Behauptung, es werde immer schlimmer in Berlin, ist falsch", betonte Polizeipräsident Kandt. Besonders deutlich ist der Rückgang bei den schweren Gewalttaten. So gab es 92 Fälle von Mord und Totschlag, ein Rückgang von 18 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die Zahl der Raubtaten ist deutlich rückläufig, die Zahl der Wohnungseinbrüche geringfügig. Allerdings sei die Zahl der Körperverletzungen um 2000 Fälle angestiegen. Nach Angaben des Polizeipräsidenten liegt das an den vielen Körperverletzungen in Flüchtlingsunterkünften: dort wurden 2000 gezählt.

Ebenfalls deutlich zugenommen haben erneut die Taschendiebstähle. Polizeipräsident Kandt vermeldete einen neuen Rekord: Mit 44.722 Fällen ist eine Zunahme von 10,7 Prozent zu verzeichnen. Allerdings sei der Trend gebrochen. Seit August sinken die Zahlen im Vergleich zum Vorjahresmonat, sagte Kandt. Von 2013 auf 2015 hatte sich deren Zahl von 20.000 auf 40.000 verdoppelt. Auch die für Bahnhöfe zuständige Bundespolizei registrierte 2016 bei den Taschendiebstählen einen deutlichen Anstieg der Taten um knapp 20 Prozent von 12.000 auf mehr als 14.000.

Auch die Zuwanderung von Flüchtlingen hat sich auf die Kriminalstatistik ausgewirkt. Unter den insgesamt 135.886 festgenommenen Tatverdächtigen waren 9614 Personen Asylbewerber, im Jahr 2015 waren es 6780.

Eine Zunahme verzeichnete die Polizei auch bei den politisch motivierten Straftaten. Sie steigen nach Angaben der Polizei auf insgesamt 4000 Fälle.

Polizeipräsident bewertete die Kriminalitätsentwicklung in der Gesamtschau positiv. Allerdings sei der leichte Rückgang der Gesamtzahlen "kein Selbstläufer". "Die positiven Trends sind das Ergebnis harter Arbeit." Kandt setzt seine Hoffnung auch auf die Ankündigung des rot-rot-grünen Senats, in den kommenden Jahren rund 1600 zusätzliche Polizisten einzustellen. "Mit dem geplanten Personalzuwachs bin ich zuversichtlich, die Sicherheit in Berlin weiter zu verbessern."

Die Polizei wird den Bericht im Lauf des Tages auf ihrer Internetseite veröffentlichen.

