Die Berliner Polizei hat eine Öffentlichkeitsfahndung gestartet, um einen Mann zu finden, der am 11. Juni einen 38-Jährigen am U-Bahnhof Alexanderplatz eine Treppe hinuntergetreten haben soll. Nach ersten Ermittlungen schlug der Mann dem Opfer gegen 1.45 Uhr am Abgang zur U8 von hinten gegen den Kopf. Dadurch stürzte er und fiel die Treppe hinunter. Er stieß mit dem Kopf mehrmals gegen das Eisengeländer und zog sich schwere Kopfverletzungen und zahlreiche Prellungen zu.

Der Unbekannte trug zum Tatzeitpunkt "markante Kleidung", wie die Polizei in einer Pressemitteilung schreibt. Etwa eine dunkle "Bulls"-Jacke mit rot/weißem Schriftzug vorn und hinten, weißen Streifen an den Ärmeln sowie grau/weiße Turnschuhe mit bläulich/ grüner Schuhoberseite im Bereich der Zehen.

Der Gesuchte ist zwischen 30 und 40 Jahre alt, trug kurze dunkle Haare und war von kräftiger Statur.

Die Polizei fragt:

- Wer kennt die abgebildeten Personen?

- Wer kann Angaben zur Identität oder zum Aufenthaltsort des Unbekannten machen?

- Wer hat die Tat beobachtet und kann Angaben dazu machen?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei der Direktion 3 in der Kruppstraße 2-4 in 10557 Berlin – Moabit unter der Telefonnummer (030) 4664 – 373315 oder (030) 4664 – 371100 sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen. (Tsp)

Foto: Polizei Berlin

Die Polizei bittet um Mithilfe: Wer kennt diesen Mann? Foto: Polizei Berlin

Foto: Polizei Berlin

Foto: Polizei Berlin

Foto: Polizei Berlin