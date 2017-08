In Neukölln ist am späten Freitagabend ein Auto in eine Menschengruppe gefahren. Was sofort Erinnerungen an Terroranschläge wie in Nizza und London oder auf dem Breitscheidplatz weckt, war tatsächlich nur ein Unfall. Die Folgen sind für die Betroffenen trotzdem gravierend: Vier Fußgänger und die beiden Fahrzeuginsassen erlitten zum Teil schwere Verletzungen.

Wie die Polizei am Samstagmorgen berichtete, war der 20-jährige Fahrer in seinem VW Golf gegen 22.15 Uhr auf der Hermannstraße in Richtung Columbiadamm unterwegs. In Höhe Siegfriedstraße musste er nach eigenen Angaben plötzlich einem anderen Auto ausweichen, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und geriet auf den Gehweg. Dort erfasste er auf der Hermannbrücke vier junge Männer. Zwei 24-Jährige und ein 18-Jähriger kamen zur stationären Behandlung in Krankenhäuser. Ein weiterer 24-jähriger Verletzter konnte nach ambulanter Behandlung die Klinik wieder verlassen.

Fahrer hatte keinen Führerschein

Der 20-jährige Autofahrer verletzte sich am Oberkörper und musste ebenfalls stationär aufgenommen werden. Nach Polizeiangaben war er zum Zeitpunkt der Unfallfahrt alkoholisiert. Außerdem besaß er keinen Führerschein. Dennoch hatte er den gebrauchten Golf gekauft, aber noch nicht auf seinen Namen angemeldet. Eine Haftpflichtversicherung für den Wagen besteht dementsprechend auch nicht. In einer anderen Angelegenheit lag außerdem ein offener Haftbefehl gegen ihn vor. Sein 35-jähriger Beifahrer musste ebenfalls zur Behandlung im Krankenhaus verbleiben. Zur Geschwindigkeit des Unfallfahrzeugs konnte die Polizei zunächst nichts sagen.

Eine unerfreuliche Begleiterscheinung: Während sich Ärzte und Sanitäter um die zum Teil schwer Verletzten kümmerten, versammelten sich zahlreiche Schaulustige am Unfallort. Sie zogen sich erst nach polizeilicher Aufforderung zurück. Einen 19-Jährigen nahmen die Beamten sogar wegen massiver Störungen und Behinderungen der Rettungsmaßnahmen in Gewahrsam. Für die Rettungsmaßnahmen und die Unfallbearbeitung war die Hermannstraße bis 1 Uhr in beide Richtungen gesperrt.