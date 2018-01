Ein Regionalzug der Niederbarnimer Eisenbahngesellschaft hat am Dienstagabend zwei Männer am Bahnübergang des Bahnhofs Birkenstein in Hoppegarten bei Berlin (Landkreis Märkisch-Oderland) erfasst und tödlich verletzt. Nach ersten Ermittlungen der Bundespolizei hatten sie gegen 18.30 Uhr die Gleise überquert, obwohl die Schranken bereits herabgelassen waren. Ob sie eventuell noch eine auf dem zweiten Gleis herannahende S-Bahn erreichen wollten, wird geprüft.

Die Identität und das Alter der Männer sind noch unklar. Es gebe keine Hinweise auf Suizidabsichten, sagte ein Polizeisprecher.

Die betroffene Bahnstrecke Berlin-Kostrzyn (Küstrin) wurde nach dem Unglück sofort für den Zugverkehr gesperrt. Wann sie wieder freigegeben wird, ist noch unklar.