Am Tegeler See sind in den vergangenen Tagen mindestens drei Hunde gestorben. Bereits am Sonntag hatte die Initiative "Giftköderalarm Berlin" von mehreren Vorfällen berichtet, bei denen Hunde in Tierarztpraxen wegen Vergiftungserscheinungen behandelt werden mussten. Die Hunde hätten sich zuvor alle in "direkter Ufernähe" aufgehalten und überlebten trotz ärztlicher Behandlung nicht. Die Berliner Polizei bestätigte drei Fälle, in denen Hunde nach Spaziergängen am See gestorben sind. Ein Tier konnte durch ärztliche Behandlung gerettet werden. Die Morgenpost berichtet von sechs toten Hunden.

Die Polizei hat das Gebiet nach Giftködern abgesucht aber nichts gefunden, wie ein Sprecher mitteilte. Das Gebiet stehe jetzt aber unter besonderer Beobachtung.

Die Tiere sollen laut Morgenpost innerhalb von 30 bis 40 Minuten gestorben sein. Die Tiere hätten plötzlich Atemnot entwickelt, später Lähmungserscheinungen sowie gekrampft, gezittert, gebrochen und Durchfall gehabt. Vor allem aber der schnelle Tod spräche nicht für Rattengift oder eine Schneckenköder-Vergiftung, so die Ärzte.

Immer wieder werden auf Berliner Spielplätzen und Grünflächen Köder mit Rasierklingen, Scherben oder Rattengift gefunden, die offenbar für Hunde gedacht sind, aber auch Kindern sehr gefährlich werden können.

Vor einem Jahr hat der Senat gemeinsam mit dem Tierschutzbeauftragten Horst Spielmann den "Giftköderatlas" vorgestellt. Die neue Internet-Plattform soll helfen die Funde schneller Publik zu machen. Bürger können über das Onlineformular einen Fund melden und werden aufgefordert, diesen auch bei der Polizei anzuzeigen. Anschließend werden die Meldungen geprüft und sind schließlich online auf einer Landkarte ablesbar. Erstmals soll die Website auch die Meldungen von Behörden oder Tierärzten sammeln, die meist die ersten Ansprechpartner sind.

Kritik an der Plattform kam damals aber von der Grünen-Tierschutzpolitikerin Claudia Hämmerling. Durch lange Überprüfungszeiten würden die Berliner erst spät über Funde informiert. Außerdem könnte gerade in Schwerpunktgebieten die Sorge der Hundebesitzer zu hundefreien Wohnvierteln führen. (Tsp)