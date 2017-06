Gleich zweimal war der Spandauer Süden am Wochenende von einem Stromausfall betroffen. Zunächst waren am Freitagabend durch einen Fehler in einem Umspannwerk rund 6000 Haushalte betroffen, so ein Sprecher von Stromnetz Berlin. Während die meisten Anschlüsse binnen 20 Minuten umgeschaltet werden konnten, war dies für rund 1000 erst nach nächtlichen Erdarbeiten am frühen Samstagmorgen möglich, da sich auch ein Ersatzkabel als defekt erwies, Am Sonnabendvormittag fiel dann in einem Teilbereich der Strom erneut für rund eineinhalb Stunden aus. Hier steht die konkrete Ursache noch nicht fest, so der Sprecher.

