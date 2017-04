Das Berliner Neutralitätsgesetz gilt nicht nur Trägerinnen muslimischer Kopftücher: Einer evangelischen Lehrerin an einer staatlichen Schule ist offenbar per Dienstanweisung das Tragen eines Kreuzes an einer Halskette verboten worden. Das bestätigte Konsistorialpräsident Jörg Antoine in der vergangenen Woche bei der Synode der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz (EKBO). Nach mehreren Medienberichten soll es sich um eine Schule in Wedding handeln.

Aus der Community Das Kreuz ist ein religiöses Symbol. Damit ist es vor dem Gesetz bzw. in Bezug auf die geltenden Vorschriften einem Kopftuch gleichzustellen. Es kommt nicht darauf an, wie viele Anhänger der durch das Kreuz repräsentierten Religion es gibt. …schreibt NutzerIn jogiberlin

Das Neutralitätsgesetz untersagt unter anderem Lehrkräften das Tragen religiös motivierter Schmuckstücke und Kleidung. Antoine sagte, nach der jüngsten Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zu muslimisch motivierten Kopftüchern halte die Evangelische Kirche das Neutralitätsgesetz für verfassungswidrig. Der Chefjurist der Kirche riet dem Land Berlin zu mehr Gelassenheit im Umgang mit religiösen Symbolen. Auch der Berliner Bischof Markus Dröge betonte: „Wir setzen uns für die Freiheit ein, ein Kreuz zu tragen.“ Dies sollte auch bei einer Novelle des Neutralitätsgesetzes berücksichtigt werden. (KNA)

Aus der Community Wir sind in einem christlich orientierten Land. Dies ist Teil unserer Kultur. Eine Lehrerin repräsentiert als Vorbild auch die kulturellen und religiösen Bestandteile des Heimatlandes. …schreibt NutzerIn Forlorn