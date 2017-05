Das Lichtenberger Barnim-Gymnasium wird mit dem Schulpreis der Cranach-Stiftung ausgezeichnet. Der Preis ist mit 50 000 Euro dotiert. Damit wird das Projekt der Schule zur Integration von Willkommensklassen gefördert.

Das Barnim-Gymnasium betreut in der Filiale in der Wartiner Straße acht Willkommensklassen mit fast 100 Kindern und Jugendlichen vor allem aus Syrien, Irak, Iran und Afghanistan. An dem Standort lernen insgesamt rund 200 Willkommensschüler.

Mit dem Projekt „Leben in Deutschland – Brücken bauen“ will das Barnim-Gymnasium und der Förderverein der Schule Sozialarbeiterstunden aufstocken und Workshops zur Integration, Wertevermittlung und Gewaltprävention einrichten. Die Preisverleihung findet am 11. Mai in Frankfurt am Main statt.