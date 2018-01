Das neue Jahr 2018 begann für die Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr in Berlin zwar mit jeder Menge Arbeit, dennoch waren sie am Ende der Silvesternacht erleichtert. "Es verlief alles relativ entspannt", sagte eine Polizeisprecherin am Neujahrsmorgen. Sogar die Mega-Party am Brandenburger Tor, zu der mehrere hunderttausend Besucher kamen, sei "im großen und ganzen weitgehend störungsfrei" verlaufen. Wegen sexueller Übergriffe seien aber etwa zehn Verdächtige festgenommen worden, sagte die Polizei der Nachrichtenagentur AFP. Auch die Feuerwehr musste zumindest zu "keinen gravierenden Unfällen mit schwersten Verletzungen" ausrücken, hieß es frühmorgens in der Rettungsstelle.

Neujahrseinsatz: Überall in der Stadt beseitigen BSR-Mitarbeiter die Reste des Festes, hier in Mitte. Foto: Lars von Törne

Dennoch waren die zur Silvesternacht erheblich verstärkten Kräfte der Berufsfeuerwehr pausenlos im Einsatz. Von 19 Uhr am letzten Tag des Jahres bis 5 Uhr früh am Silvestermorgen rückte die Feuerwehr insgesamt zu 1492 Einsätzen aus. 432 meist kleinere Brände beispielsweise auf Balkonen, Dachböden oder an Müllplätzen mussten gelöscht werden, außerdem gab es 974 medizinische Rettungseinsätze und 86 diverse technische Hilfeleistungen, zum Beispiel bei Unfällen. Insgesamt hätten die Berliner friedlicher gefeiert als in den Vorjahren, sagte eine Feuerwehrsprecher.

Drei Verletzte nach Brand in Neukölln

Der schwerwiegendste Feuerwehreinsatz war in Neukölln. Dort brach in einem Mehrfamilienhaus an der Karl-Marx-Straße im Parterre und ersten Stock ein Brand aus. Das Feuer hatte aus noch ungeklärten Gründen in einem Musikgeschäft im Untergeschoss begonnen. Drei Menschen wurden leicht verletzt.

An der Landsberger Allee in Lichtenberg stand zudem in den ersten Stunden nach Mitternacht eine Hochhauswohnung in Flammen. An der Biesdorfer Straße im Marzahner Ortsteil Biesdorf brannte ein Einfamilienhaus, in Friedrichsfelde schlugen Flammen aus einer möglicherweise durch Feuerwerkskörper entzündeten Gartenlaube und in Spandau kämpfte die Wehr gut zwei Stunden gegen ein Feuer in einer Lagerhalle mit Bauschutt.

Die Straßenreiniger der BSR waren - noch mit oder ohne Silvesterkater - schon zu hunderten am frühen Neujahrsmorgen emsig im Einsatz. Nach ersten Eindrücken waren die Straßen aber selbst in Kreuzberg und Prenzlauer Berg weniger durch Feuerwerksreste vermüllt, als in manchen Vorjahren.

Die Bilanz von Polizei und Feuerwehr fällt nicht nur in Berlin mehrheitlich positiv aus. In den größten deutschen Städten verlief die Nacht nach Polizeiangaben relativ ruhig. Neben Berlin gab es auch in Köln einige Festnahmen wegen sexueller Übergriffe. (mit AFP)