Berlin hat wieder mal bunt gewählt: Die CDU schnitt im Norden und Südwesten der Stadt stark ab, die Linke verteidigte ihre alten Ostbezirke. In Mitte konnte die SPD ihr Direktmandat halten. In Friedrichshain-Kreuzberg und Neukölln lieferten sich die Kandidaten bis in die Nacht ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Die AfD holte teils über 20 Prozent. Das brachte der Wahlabend in den Bezirken:

MITTE

Eva Högl zieht zum dritten Mal mit dem Direktmandat aus Mitte in den Bundestag. Bei den Zweitstimmen setzte sich die Linke durch vor CDU und SPD. Der frühere Innensenator Frank Henkel (CDU) verfehlt den Einzug in den Bundestag. „Wenn man über Wochen unterwegs ist und hart um jede Stimme kämpft, ist man bei so einem Ergebnis natürlich enttäuscht“, sagte er.

PANKOW

Die Linke bleibt in Berlins bevölkerungsreichstem Bezirk stärkste Kraft. Ihr Direktkandidat Stefan Liebich setzte sich gegen seine Herausforderer Gottfried Ludewig (CDU) und Klaus Mindrup (SPD) durch. Ludewig sagte dem Tagesspiegel: „Nach dem fairen Wahlkampf gilt meine herzliche Gratulation Stefan.“ Liebich sitzt bereits seit 2009 im Bundestag. Wie schon bei der Berlinwahl 2016 zeichnete sich in Pankow ein gutes Ergebnis für die AfD ab. Die Partei, die mit ihrem Landeschef Georg Pazderski als Direktkandidat antrat, lag am späten Abend gleichauf mit den Grünen.

REINICKENDORF

Der alte und neue Wahlkreisabgeordnete Frank Steffel (CDU) hat als Direktkandidat wieder eins der besten Ergebnisse in Berlin erzielt und zum dritten Mal hintereinander das Mandat geholt. Aber auch in der schwarzen Hochburg Berlins musste sowohl die Partei als auch Steffel persönlich hohe Verluste hinnehmen. Auch die Sozialdemokraten, die auf dem zweiten Platz landeten, verzeichneten Verluste. Nach Auszählungsstand bei Redaktionsschluss lag die AfD mit gutem Vorsprung vor den anderen Parteien auf dem dritten Platz, vor Linken und Grünen, die beide leichte Gewinne verbuchen konnten, und der FDP. Steffel erklärte das AfD-Ergebnis unter anderem damit, dass es den anderen Parteien nicht gelungen sei, diese Wähler zu erreichen. Dies werde die große Herausforderung für die kommenden Jahre sein.

SPANDAU-CHARLOTTENBURG-NORD

In Spandau setzte sich Swen Schulz von der SPD gegen Kai Wegner (CDU) durch. Wegner hatte den Wahlkreis 2013 geholt. Sicher ist, dass die Union in Spandau so wie im gesamten Bundesgebiet sehr hohe Stimmenverluste hinnehmen muss und auch die Sozialdemokraten starke Einbußen verzeichnen. Bei den Zweitstimmen liegt die CDU vor der SPD.

STEGLITZ-ZEHLENDORF

Es ist ein Erdrutsch: Die CDU fährt das schlechteste Bezirksergebnis seit Jahren ein. Auch die SPD verliert stark. Der große Wahlgewinner im Südwesten ist die FDP, die 14 Prozent holt - gleichauf mit den Grünen. Ex-Justizsenator Thomas Heilmann setzte sich bei Erststimmen mit 35,4 Prozent durch. Er freue sich zwar über das Direktmandat, ein Bundestag, in dem die AfD sitze, stimme ihn aber „nicht euphorisch“. Die Linken (Franziska Brychcy: „Das ist richtig, richtig gut für uns“), die FDP (Hartmut Ebbing: „Super Ergebnis“), Grüne (Urban Aykal: „Drittstärkste Kraft“) und die AfD (Sabine Gollombeck: „Es ist das, was ich erwartet habe“) feiern ihre Ergebnisse.

CHARLOTTENBURG-WILMERSDORF

Zum spannenden Duell zwischen den Direktkandidaten Klaus-Dieter Gröhler (CDU) und Tim Renner (SPD) kam es im Charlottenburg-Wilmersdorfer Wahlkreis 80. Am Ende hatte Gröhler die Nase vorn. Gröhler hatte den Wahlkreis im Jahr 2013 gewonnen, im Bundestag fungiert er als Haushaltspolitiker. Der 52-jährige frühere Musikmanager und Kulturstaatssekretär Renner stand bei der SPD auf dem wackeligen Landeslistenplatz 6. Sollte er unterliegen, könnte er in seine – derzeit von seiner Frau geführte – Firma Motor Entertainment zurückkehren.

TEMPELHOF-SCHÖNEBERG

Hier holt Jan-Marco Luczak (CDU) zum dritten Mal das Direktmandat – zwar mit gutem Vorsprung vor der SPD-Kandidatin Mechthild Rawert. Die Union bleibt dennoch stärkste Kraft im Bezirk. Grüne und Linke schneiden gut ab, die AfD kommt auf Platz sechs, die FDP auf sieben. Luczak sprach von einer guten Stimmung während des Wahlkampfes, aber mit Blick auf das starke Ergebnis der AfD müsse man sehe, wie man die Politik so ausrichten könne, dass sich niemand zurückgelassen fühlt. sik

NEUKÖLLN

Lang war es eng, doch am Ende reichte es für SPD-Mann Fritz Felgentreu gegen seine Konkurrentin Christina Schwarzer von der CDU. Zwei Prozentpunkte trennten die beiden Politiker. Felgentreu hatte gewinnen müssen, weil er nicht über die Landesliste abgesichert war. Freude auch bei der Grünen-Wahlparty in der alten Kindl-Brauerei, wenngleich mit Wermutstropfen: „Jetzt freue ich mich, ab morgen wird es schwierig“, sagt die Grüne Direktkandidatin Susanna Kahlefeld. Sie kann sich eine Jamaika-Koalition nur schwer vorstellen: „Ich weiß nicht, wie wir das inhaltlich hinkriegen sollen mit CSU und FDP.“ Große Unsicherheit herrschte im Vorfeld über das Abschneiden der AfD. Direktkandidat Frank Hansel interpretierte den Wahlerfolg seiner Partei im ehemaligen Arbeiterbezirk via Twitter: „Neukölln wählt blau und setzt Zeichen. Für Buschkowsky und Frank Hansel und gegen die SPD.“

FRIEDRICHSHAIN-KREUZBERG

Es war spannend, am Ende setzte sich aber die Grüne Canan Bayram gegen den Linken Pascal Meiser mit 26,3 Prozent durch. Damit errang Bayram das einzige Direktmandat der Grünen. Bei den Zweitstimmen schneidet die Linke am besten ab mit 28,6 Prozent. Die AfD landete in Kreuzberg bei den Zweitstimmen bei 6,3 Prozent.

TREPTOW-KÖPENICK

Gewinner der Bundestagswahl in Treptow-Köpenick sind Gregor Gysi und die AfD – sie haben ihre Ziele erreicht. Die Linke als Partei hat weniger Verluste gemacht als CDU und SPD. Treptow-Köpenicks Wählerschaft ist also weiter an die Ränder des politischen Spektrums gewandert. Bitter für die „Volksparteien“ und ihre Kandidaten Matthias Schmidt (SPD) und Niels Korte (CDU), beide verlieren ihre Bundestagsmandate. Die AfD erreichte auf Anhieb ein ähnliches Ergebnis wie bei den Wahlen zum Abgeordnetenhaus 2016, ihr Direktkandidat Martin Trefzer erreicht Platz drei hinter Gysi und Korte. Dieser sprach von „dramatischen Verlusten“ seiner Partei, damit habe niemand gerechnet, auch Schmidt war am Wahlabend zerknirscht: „Eine sehr schwierige Situation. Wie es aussieht, ist meine Zeit abgelaufen.“

MARZAHN-HELLERSDORF

Der Linken geht in Marzahn-Hellersdorf die Puste aus. Nachdem sie bereits bei der Abgeordnetenhauswahl fast gleichauf mit der AfD lag, musste sie am Sonntag weitere Verluste hinnehmen – und fiel deutlich unter 30 Prozent. Sie kommt bei den Zweitstimmen auf 26 Prozent, die AfD landete bei 21,6 Prozent der Stimmen. Für die CDU blieb nur Platz drei. Feiern konnte nur Petra Pau. Die Bundestagsvizepräsidentin gewann klar und zieht zum fünften Mal in Folge für die Linke das Direktmandat holen. Die Gesellschaft sei „weit nach rechts gerückt“, beklagte sie. Praktisch gleichauf: Jeannette Auricht von der AfD und Monika Grütters von der CDU.

LICHTENBERG

Der Wahlkreis 86 ist eine traditionell linke Hochburg. Gesine Lötzsch hat vier Mal das Direktmandat gewonnen. Am Sonntagabend gelang ihr das erneut. Auch bei den Zweitstimmen lag die Linke weit vorne. Auf Platz zwei folgt wohl die CDU, die aber nur rund zwei Prozentpunkte vor der AfD liegt - gefolgt von der SPD. Die Grünen und die FDP hingegen dümpeln bei rund fünf Prozent. Lötzsch griff noch am Wahlabend die AfD an: Sie sei eben keine Protestpartei, das werde die Linke besser aufzeigen müssen.