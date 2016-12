Im Mittelmeer gerettete Flüchtlinge sollen nach dem Willen der CSU künftig in Afrika abgesetzt werden. „Wir müssen umgehend auch auf der zentralen Mittelmeerroute den Automatismus durchbrechen, dass alle geretteten Menschen nach Europa gebracht werden“, zitiert die „Rheinische Post“ aus einem Beschlusspapier der CSU-Landesgruppe im Bundestag für die Klausur kommende Woche im bayerischen Kloster Seeon.

Mit Mittelmeer-Anrainern wie Ägypten und Tunesien soll demnach zusammengearbeitet werden, um die Geretteten in Nordafrika unterzubringen und die organisierte Kriminalität auf dem Mittelmeer zu bekämpfen.

Was die CSU will, verurteilte der Menschenrechtsgerichtshof schon 2012

Die Flüchtlingshilfsorganisation Pro Asyl protestierte umgehend gegen die Vorstellungen der CSU und machte darauf aufmerksam, dass es rechtswidrig wäre, sie zu verwirklichen. Ihr Geschäftsführer Günter Burkhardt sprach von einem „ Frontalangriff auf die Geltung der Menschenrechte in Europa.“ Die Genfer Flüchtlingskonvention, die auch Deutschland bindet, verbietet Abschiebungen vor allem in Staaten, in denen den Abgeschobenen Folter oder andere unmenschliche Behandlung droht oder die sie ihrerseits in solche Staaten abschieben könnten. Auch die Europäische Menschenrechtskonvention (EMRK) steht dem entgegen. Vor mehr als vier Jahren stellte der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte im inzwischen berühmten Fall "Hirsi Jamaa und andere" fest, dass auch auf hoher See, außerhalb der eigenen Hoheitsgewässer, EU-Staaten gezwungen sind, diese Menschenrechtsstandards einzuhalten. Damals hatten 24 Somalier und Eritreerinnen gegen Italien geklagt, deren Boote die italienische Küstenwache 2009 aufgebracht hatte. Sie waren nicht angehört oder identifiziert, sondern in Libyen abgesetzt worden. Einige von ihnen wurden dort gefoltert. Der EuGH gab ihnen drei Jahre später recht und sprach jeder und jedem von ihnen 15.000 Euro Entschädigung zu.

Damals herrschte in Libyen noch der Diktator Muammar al Gaddafi. Mit Ägypten und Tunesien zusammenzuarbeiten, wie die CSU es will, wäre rechtlich kaum etwas anderes. Tunesien, Mutterland des Arabischen Frühlings, ist zwar auch das einzige, das eine demokratische Wende geschafft hat. Es verfügt aber noch nicht über rechtsstaatliche Strukturen, die den Standards genügen können, auf die Deutschland verpflichtet ist. Ägypten, wo die Revolte das Mubarak-Regime stürzte, wird seit dem Putsch vo ... von einer noch brutaleren Militärdiktatur beherrscht; auch EU-Bürger können sich dort nicht mehr sicher fühlen. In diesem Jahr starb der junge italienische Forscher Giulio Regeni in Kairo einen brutalen Foltertod. Die genauen Umstände hat das Al-Sisi-Regime noch immer nicht aufgeklärt.

Vieles schon Beschlusslage der großen Schwester CDU

Wer es auf dem Landweg bis nach Deutschland geschafft habe, soll nach dem Willen der CSU künftig nur ins Land gelassen werden, wenn sie oder er eindeutige Personalien nachweisen kann. „Wer keinen Pass vorlegt oder sonst seine Identität nicht belegen kann, muss an den deutschen Grenzen festgehalten und dort in Transitzentren bis zur Klärung seiner Identität verbleiben“, fordert die CSU dem Bericht zufolge. Zudem solle wegen der Vielzahl an Migranten der Familiennachzug bei subsidiär Schutzbedürftigen über das Jahr 2018 hinaus ausgesetzt werden.

Subsidiärer Schutz wird laut Asylgesetz all jenen gewährt, denen in ihrer Heimat „ernsthafter Schaden“ durch Folter, Todesstrafe oder Kriegshandlungen droht. Ihre Aufenthaltserlaubnis gilt zunächst nur für ein Jahr. Außerdem dürfen - anders als bei anerkannten Flüchtlingen - ihre Familienmitglieder zwei Jahre lang nicht nach Deutschland nachziehen. Erst im Februar dieses Jahres hatte der Bundestag mit den Stimmen der schwarz-roten Koalition diese Zwei-Jahres-Grenze beschlossen.

Teile der CSU-Forderungen sind kaum anders als Etliches, was die größere der Unionsschwestern beschlossen hat: Auf dem Parteitag der CDU in Essen wurde erst Anfang Dezember ein Leitantrag gebilligt, der vorsah, im Mittelmeer gerettete Migranten, so weit möglich, nach Nordafrika zu bringen. Auch von einem Rückführungszentrum ist darin die Rede, das in Ägypten eingerichtet werden solle. Die Vorarbeiten zu den Vorschlägen hatte der baden-württembergische Innenminister und CDU-Landesvorsitzende Thomas Strobl geleitet.

Kopftuchverbot und Anerkennung deutscher "Leitkultur"

Nach Angaben der „Welt“ fordert die CSU zudem Gesetze, die Gerichtsbediensteten das Tragen von Kopftüchern verbieten. Das Vertrauen in die Justiz dürfe durch das äußere Erscheinungsbild einer Richterin oder Staatsanwältin nicht erschüttert werden, heiße es in dem Beschlusspapier. Auch hier könnte es Probleme der Umsetzung geben: Das Bundesverfassungsgericht hat in mehreren Urteilen, in denen es um Lehrerinnen mit Kopftuch ging, verneint, dass die Verhüllung ihres Haares von vornherein die weltanschauliche Neutralität einer Lehrerin verletze oder den Schulfrieden gefährde.

Wo immer das zunächst rechtlich möglich sei, wolle die Partei das Tragen von Burka und Niqap verbieten, berichtet die „Welt“ weiter und zitiert aus dem CSU-Papier: „Im Hinblick auf weitergehende Vollverschleierungsverbote im öffentlichen Raum darf es keine Denkverbote geben.“

In ihrem Papier lasse die CSU zudem prinzipiell die Absicht erkennen, dass sie Integration vor allem mittels strenger Regeln und Verbote erreichen wolle, berichtet die „Welt“ weiter. Von Flüchtlingen erwarte die Partei, dass sie die deutsche „Leitkultur“ akzeptieren, die „Werteordnung und Prägung unseres Landes anerkennen und unsere kulturellen Traditionen respektieren“.

Verboten werden sollen laut „Welt“ Kinder- und Mehrehen. Eine Einzelfallprüfung - wie sie unter anderem das Deutsche Institut für Menschenrechte vorgeschlagen hatte - wolle die Partei nicht. Auch der Doppelpass für in Deutschland geborene Kinder von Ausländern solle wieder abgeschafft werden - auch dies hatte in Essen bereits der CDU-Parteitag gegen den Willen der Kanzlerin und des Bundesinnenministers beschlossen . (mit dpa, KNA)