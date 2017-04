- Vor dem Champions-League-Spiel am Dienstagabend gegen den AS Monaco explodieren drei Sprengsätze am Mannschaftsbus von Borussia Dortmund.

- Die Polizei geht von einem gezielten Angriff aus, die Hintergründe sind unklar.

- BVB-Spieler Marc Bartra wird verletzt und muss operiert werden.

- Die Partie wird auf Mittwoch, 18.45 Uhr, verlegt.

- Lesen Sie hier die Ereignisse des Dienstags im Newsblog nach.

(mit Agenturen)