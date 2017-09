Vor dem umstrittenen Unabhängigkeitsreferendum in Katalonien haben spanische Bundespolizisten viele der 2315 Schulen abgeriegelt, die als Wahllokale dienen sollen. Die Zentralregierung in Madrid schickte Tausende Beamte in die Region, um das vom Verfassungsgericht als illegal eingestufte Votum diesen Sonntag zu verhindern. Örtliche Polizisten verweigern sich Madrid, katalanische Familien haben zudem fast 170 Schulen besetzt.

Grünen-Bundesvorsitzender Cem Özdemir, nach den Berliner Koalitionsverhandlungen womöglich Außenminister, sagte dem Tagesspiegel: „Die Rechtsstaatlichkeit gilt auch in Spanien, daher sollte das Urteil des spanischen Verfassungsgerichts akzeptiert werden. Es ist angesichts der aufgeheizten Lage aber politisch unklug, das Urteil jetzt mit aller Härte umzusetzen, so wie es die Regierung in Madrid derzeit macht. Die Eskalation in Katalonien betrifft zudem längst nicht nur Spanien – eine stabiles Spanien ist im Interesse der gesamten Europäischen Union. Die EU-Kommission sollte sich dringend als Vermittler anbieten.“

Die Separatisten wollen EU-Vermittlung, Spaniens Ministerpräsident Mariano Rajoy lehnt dies bislang ab. Als Chef der europäischen Linksparteien hatte sich Gregor Gysi gegen die Razzien durch Bundespolizisten in Barcelona ausgesprochen.