Ein Land der Ingenieure, Informatiker und Techniker? Die Industrie mag über einen Fachkräftemangel bei den Hochqualifizierten klagen, doch die OECD sieht Deutschland gut gerüstet für die „technologiebasierte Wirtschaft“. Hierzulande kommen 26 Prozent der 25- bis 64-Jährigen mit einem tertiären Bildungsabschluss - also einem Studium, Meister oder vergleichbaren Abschluss – aus den Fachrichtungen Ingenieurwesen, Fertigung und Bauwesen.

In den MINT-Fächern (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik) insgesamt sind es sogar 35 Prozent. Mit 37 Prozent MINT-Absolventen im Jahr 2015 liegt Deutschland an der Spitze der OECD- und Partnerländer, gefolgt von Indien (31 Prozent) und Korea (30 Prozent). Das geht aus dem jährlichen Fortschrittsbericht der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung hervor; die Ergebnisse für Deutschland wurden am Dienstag in Berlin präsentiert.

Auch die klassische Ausbildung sichert Beschäftigung

Im Länderbericht positiv hervorgehoben wird auch, dass eine klassische Ausbildung im dualen System ebenso gute Berufsaussichten verspricht, wie ein Studium. Das gilt jedenfalls für die Aussicht, in Beschäftigung zu sein: Junge Erwachsene im Alter von 25 bis 34 Jahren mit dualer Berufsausbildung sind im Schnitt zu 86 Prozent beschäftigt, solche mit einem Tertiärabschluss zu 87 Prozent (im OECD-Schnitt sind es nur 83 Prozent).

Der Abstand zu den sehr viel geringeren Arbeitslosenquoten wird von der OECD damit erklärt, dass zu jenen außerhalb der „Beschäftigungsquote“ auch solche Personen zählen, die gerade nicht erwerbstätig sind, also etwa, junge Leute, die zwischen zwei Ausbildungen oder Studienabschlüssen eine Auszeit nehmen.

Nur 28 Prozent Frauen bei MINT-Studienanfängern

Erstmals in diesem Jahr kann die OECD Unterschiede beim Anteil der Beschäftigten je nach studierter Fachrichtung zeigen. In der Informations- und Kommunikationstechnik (IKT) sind es 91 Prozent, bei den MINT-Fächern 90 Prozent und bei den Absolventen der Künste sowie der Geistes- und Sozialwissenschaften nur 84 Prozent. Gleichzeitig wird ein stärkerer „Gender-Bias“ (also ein Geschlechter-Vorurteil) als in den meisten anderen Ländern moniert: Über alle MINT-Fächer hinweg sind Frauen mit 28 Prozent der Studienanfänger unterrepräsentiert; in Naturwissenschaften, Mathematik und Statistik liegt ihr Anteil allerdings schon bei 46 Prozent.

Der hohen Qualität des deutschen Berufsbildungssystems schreibt die OECD auch den geringen Anteil junger Leute zugute, die sich weder in Ausbildung befinden noch berufstätig sind. Bei den 20- bis 24-Jährigen sind in Deutschland 10,8 Prozent betroffen, im OECD-Schnitt sind es 17,3 Prozent. Deutschland hat sich dabei stark verbessert, 2005 lag der Anteil der Jungen ohne Ausbildung und Arbeit bei 18,7 Prozent. Nur Island, die Niederlande und Dänemark stehen in diesem Bereich derzeit noch besser da – mit Anteilen zwischen sechs und 9,5 Prozent.

Finanziell lohnt sich ein Studium allemal

Bei allem Lob der klassischen Berufsausbildung - Meisterschule und vor allem das Studium zahlen sich deutlich mehr aus: Mit einer abgeschlossenen Meister- oder Technikerausbildung verdient man im Schnitt 58 Prozent mehr, mit Master oder Promotion 85 Prozent mehr.

Dementsprechend kritisch sieht es die OECD auch, dass der Bildungsaufstieg in Deutschland stagniert. Über die Generationen hinweg habe sich die „Mobilität nach oben in den Tertiärbereich“ nicht verbessert. So haben nur 13 Prozent der heute 45- bis 59-Jährigen, deren Eltern nicht studiert haben oder Meister sind, einen tertiären Abschluss. Unter den heute 30- bis 44-Jährigen, also den eine Generation Jüngeren, sind es weiterhin nur 14 Prozent.

Geringe soziale Mobilität, weil die duale Ausbildung lockt?

Im OECD-Schnitt ist die soziale Mobilität erheblich höher, das Verhältnis hat sich von 14 Prozent Studierten unter den Nicht-Akademiker- und Meister-Kindern auf immerhin 20 Prozent verbessert. Aus anderen Untersuchungen wie der Sozialerhebung des Deutschen Studentenwerks ist bekannt, dass sich in Deutschland trotz eines stark gestiegenen Anteils der Anfängerquoten im tertiären Bildungsbereich (Studium, Meister, Techniker) an einem Altersjahrgang von 43 Prozent im Jahr 2005 auf 63 Prozent im Jahr 2015 wenig an der sozialen Zusammensetzung ändert.

Weiterhin stammt mehr als die Hälfte der Studierenden aus Akademikerfamilien und nur ein Viertel von Eltern, die als höchsten Abschluss eine duale Berufsausbildung haben. Die OECD legt allerdings nahe, dass die hierzulande geringere Mobilität nach oben teilweise auf das „erfolgreiche deutsche Berufsbildungssystem zurückzuführen“ sei, „das eine solide Alternative zur Tertiärbildung" biete.

Geld fehlt vor allem für die Hochschulen

Bei der Bildungsfinanzierung und den Ausgaben für Forschung und Entwicklung kritisiert die OECD, dass der Anteil am Bruttoinlandsprodukt in Deutschland bei nur 4,3 Prozent liegt, im OECD-Schnitt aber bei 5,2 Prozent.

Das Geld fehlt offenbar vor allem in den Hochschulen: Die Investitionen hielten nicht mit den steigenden Studierendenzahlen Schritt. Zwar stiegen sie um neun Prozent, pro Studierendem wurden aber elf Prozent weniger ausgegeben als 2010.

Im Schulbereich lobt die OECD wie schon in den Vorjahren, dass Deutschland trotz zurückgehender Schülerzahlen nicht entsprechend am Schulwesen gespart hat. Rechnerisch stiegen die Ausgaben pro Schüler um fünf Prozent, was nahezu dem OECD-Schnitt entspricht. Allerdings arbeitet die OECD auch hier mit Zahlen von 2014. Wie sich die mehr Geburten und Zugewanderte wachsenden Schülerzahlen auswirken, wird sich in der Statistik stark zeitverzögert zeigen.

Lob des frühen Kitabesuchs

In der rein quantitativen Beurteilung der frühkindlichen Bildung steht Deutschland ebenfalls gut da. Betreuungsquoten von 66 Prozent der Zweijährigen bis zu 98 Prozent der Fünfjährigen liegen deutlich über den Durchschnittswerten in der OECD. Die Organisation betont, dass sich der frühe Besuch einer Kita auch bei Schulleistungsstudien wie Pisa überaus positiv auswirkt – beziehungsweise negativ, wenn Betreuungseinrichtungen gar nicht oder nur kurz besucht werden. Auch beim Betreuungsschlüssel von einer Fachkraft auf fünf Kinder in Krippen und Kitas sowie einer Lehrkraft für zehn Kinder in der Vorschule schneidet Deutschland gut ab (OECD-Schnitt: 1:8 und 1:14).

