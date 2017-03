Bildung? Die Lage in Deutschlands Ländern ist hier höchst unterschiedlich, das fördert der „Chancenspiegel“ der Bertelsmann-Stiftung einmal mehr zu tage. Nun ist es nachvollziehbar, dass Stadtstaaten mit ihren geballten sozialen Problemen sich schwerer tun, hohe Durchschnittswerte bei den Schülerkompetenzen zu erreichen als Flächenstaaten. Und wenn Bayerns Bevölkerung sich nicht mehr Ganztagsschulen wünscht, muss die Regierung auch keine weiteren einrichten. Der Bildungsföderalismus in Deutschland artikuliert sich aber auch in fragwürdigen Eigentümlichkeiten. In Mecklenburg-Vorpommern landen Schülerinnen und Schüler eher auf der Förderschule. In Sachsen haben ausländische Schüler erheblich schlechtere Chancen auf einen Abschluss als in Brandenburg. Und wer in Sachsen-Anhalt zur Schule geht, bekommt weit seltener das Abitur als die Schüler in Hamburg. So kann es zur Schicksalsfrage werden, wo ein Kind in Deutschland aufwächst. Soll man das als Ausdruck regionaler Vielfalt schätzen? Wohl kaum. Es ist Kleinstaaterei auf dem Rücken der Betroffenen.