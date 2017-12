Eine Autotür, fahrlässig geöffnet, hat gestern erneut ein Menschenleben gekostet. Ein Radfahrer war am Morgen gegen 10.15 Uhr auf der Karl-Liebknecht-Straße unterwegs, als ein Taxifahrer auf Höhe der Museumsinsel die Tür seines stehenden Wagens öffnete und der 77-Jährige dagegen prallte und stürzte.

Die Kopfverletzungen waren so schwer, dass er am Abend im Krankenhaus starb. Der 66-jährige Taxifahrer blieb unverletzt. Er ist der achte Radfahrer, der in diesem Jahr in Berlin tödlich verunglückt ist und der 32. Verkehrstote.

Ähnlicher Unfall mit Diplomatenwagen in Neukölln

Im Juni sorgte ein ähnlicher Unfall in Neukölln für Aufsehen. Auch damals verstarb ein Radfahrer, nachdem er gegen eine sich öffnende Autotür gefahren und gestürzt war. Der Unfall wurde von einem Diplomaten aus Saudi-Arabien verursacht, dessen Wagen im absoluten Halteverbot auf einem Radweg stand. Der 55-jährige Radfahrer trug nach Polizeiangaben keinen Helm. (Tsp)