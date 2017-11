Die Ludwig-Heck-Grundschule in Mariendorf soll einen neuen Namen bekommen. Die Schule, die den Namen eines überzeugten Nationalsozialisten trägt, beschäftige sich seit 2014 mit der Umbenennung, sagte die Schulleiterin am Montag auf Anfrage. Diesen Prozess habe sie begonnen, nachdem sie dort als Schulleiterin angefangen habe. Ludwig Heck (1860-1951) war an der Entwicklung der NS-Rassenlehre mitbeteiligt. Er leitete bis 1931 den Zoologischen Garten. 1956 wurde die Schule nach ihm benannt.

Offener Brief aus Bayern

Am Wochenende hatten Colin Goldner vom Verein „Forum Kritische Psychologie“ aus Niederbayern und der Münchener Künstler Wolfram P. Kastner einen Offenen Brief an Senatsverwaltungen, Abgeordnete und das Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg geschrieben und die Umbenennung der Schule gefordert.

Die Umbenennung kommt wohl zum nächsten Schuljahr

Welchen Namen die Schule bekommen soll, wollte die Schulleiterin vor der offiziellen Bekanntgabe nicht verraten. Alle Schulgremien seien beteiligt gewesen und stünden hinter dem Vorschlag, auf den man sich Anfang des Sommers geeinigt habe. Bildungsverwaltung und Bezirksamt signalisierten Zustimmung. Die Schule werde wohl zum kommenden Schuljahr umbenannt, sagte Stadtrat Oliver Schworck (SPD).