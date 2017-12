Schulz: "Entscheidend ist, was wir durchsetzen können" Schulz: "Wie werden wir unserer Verantwortung jetzt gerecht: ein starkes Europa, bessere Chancen in der Digitalisierung, mehr Umweltschutz, mehr Bildungschancen, besseren Staat. Und wie setzen wir das durch. Wir müssen ergebnisoffen schauen. Auf den Inhalt kommt es an, nicht die Form. Wir müssen nicht um jeden Willen regieren wollen, wir dürfen aber auch nicht um jeden Willen nicht regieren wollen. Entscheidend ist, was wir durchsetzen können. Es gibt verschiedene gleichwertige Wege, wie man in Deutschland zu Regierungsbildung beitragen kann. Lasst uns erst schauen, welche Inhalte wir durchsetzen können und dann in welcher Form. Es gibt keinen Automatismus in irgendeine Richtung. Für dieses Vorgehen gebe ich euch meine Garantie. Deshalb bitte ich euch um Zustimmung, um ein Maximum an sozialdemokratischer Politik durchzusetzen."