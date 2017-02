Der Tagesspiegel

Der neue Präsident bricht mit allem, wofür die USA standen. Diese Entscheidungen fällt er nicht allein. Ein Blick in den Kreis seiner Berater zeigt, wer im Weißen Haus wirklich das Sagen hat. Von Christoph von Marschall mehr

Im vergangen Jahr hat sich die Zahl der rechten Demonstrationen verringert. Gleichzeitig ist eine Verlagerung von den Randbezirken in das Stadtzentrum zu erkennen. Von Ronja Straub mehr

In Lichtenberg starb ein Mann durch Schüsse der Polizei. Das Spezialeinsatzkommando konnte nicht kommen - es war in Moabit gegen Islamisten im Einsatz. Gegen drei Beamte wird jetzt ermittelt. Von Fatina Keilani mehr

Sieben Mal trat Nicolas Seifert an, um für die AfD ins Pankower Bezirksamt einzuziehen. Sieben Mal scheiterte er. Jetzt sucht die Partei einen neuen Kandidaten. Von Christian Tretbar mehr

Wegen des Konflikts mit US-Präsident Trump will die mexikanische Regierung das Freihandelsabkommen Nafta mit den USA und Kanada einer Revision unterziehen. Die EU und Mexiko beschleunigen ihre Gespräche über einen neuen Vertrag für den Warenaustausch. Alle Ereignisse im Newsblog. Von Kai Portmann, Ann-Kathrin Hipp, Oliver Bilger mehr

Sie teilen eine Schulbank und spielen Fußball, dann wird Kastriot in den Kosovo abgeschoben. 15 Jahre lang hören die beiden nichts voneinander. Bis Marius entscheidet: Ich will ihn finden. Von Marius Buhl mehr

Ralf F. wollte eine Wohnung an ein geflüchtetes Ehepaar vermieten. Das Wohnungsamt von Tempelhof-Schöneberg hatte etwas dagegen und blieb beim Nein. Von Christoph Stollowsky mehr

Ankaras Konsulatsunterricht boomt. 2500 Grundschüler in Berlin machen vom Angebot des türkischen Staates Gebrauch. Für Alternativangebote hat der Senat kein Personal. Von Susanne Vieth-Entus mehr

Einer der drei mutmaßlichen IS-Terroristen, die am Dienstag verhaftet wurden, war nicht nur einfacher Besucher der Moschee in Moabit. Ein zweiter gehörte einem inzwischen verbotenen Salafisten-Verein an. Von Frank Jansen mehr