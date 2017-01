Der Tagesspiegel

Nach dem bewaffneten Angriff auf den Nachtclub Reina in der Silvesternacht in Istanbul ist die Zahl der Todesopfer auf 39 gestiegen. Istanbuls Gouverneur spricht von einem "Terroranschlag". Von Kai Portmann mehr

Polizei und Feuerwehr melden zur Silvesternacht in Berlin: viele Brände, mindestens 14 Verletzte. Bei der Party am Brandenburger Tor gab es vereinzelte sexuelle Belästigungen, an der Oberbaumbrücke fuhr eine Frau in eine Menschenmenge. Von Felix Hackenbruch mehr