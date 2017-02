Der Tagesspiegel

Der frisch gekürte SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz bringt die Wahlkampfaufstellung von CDU und CSU durcheinander. Wie will die Union gegen den Sozialdemokraten auftreten? Von Robert Birnbaum mehr

EU will Menschenhändlern das Handwerk legen

Vorbeirauschende Autos, knatternde Mopeds - der Lärm der Großstadt kann einem den Schlaf rauben. Foscher wollen mit der Methode „Active noise control“ für Ruhe in der Wohnung sorgen. Von Nadine Zeller mehr

Ein Drittel der Erwachsenen in Deutschland zweifelt an der Demokratiefähigkeit der nachfolgenden Generation. Das Deutsche Kinderhilfswerk nennt den Befund "besorgniserregend". Von Rainer Woratschka mehr

Für die regierungstreuen Medien in der Türkei steht fest: Erdogan hat Merkel bei ihrem Besuch in Ankara in die Schranken verwiesen. Von Susanne Güsten mehr