- Auf einer zentralen Einkaufsstraße in Stockholm ist ein Lastwagen in eine Menschenmenge und dann in ein Kaufhaus gerast.

- Es gibt Tote und Verletzte.

- Schwedens Geheimdienst spricht von einem Anschlag.

- Sicherheitskreise weisen auf die Ähnlichkeit mit den Anschlägen in Nizza und Berlin hin.

(mit Agenturen)