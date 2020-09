Bei unseren Leute-Newslettern, inzwischen berlinweit mehr als 221.000 Mal abonniert, geht die Woche weiter mit Spandau, Marzahn-Hellersdorf und Tempelhof-Schöneberg. Unsere Newsletter aus diesen drei Berliner Bezirken können Sie, wie auch alle anderen Bezirksnewsletter vom Tagesspiegel, hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de

Und aus MARZAHN-HELLERSDORF schreibt Caspar Schwietering:

Auf dem Gelände der ehemaligen Gaststätte „Mecklenburg” in Kaulsdorf-Nord sollen 124 Wohnungen entstehen

Schulneubau im Bezirk: So geht es jetzt weiter

Verslumt Marzahn-Hellersdorf? Christian Gräff wählt ob der neuen Sozialwohnungen im Bezirk drastische Worte

Ortsumfahrung Ahrensfelde: Das fordern die Bürger*innen

Schwimmbad im Freizeitforum wieder eröffnet

Fehlendes Freibad: CDU kann sich einen privaten Investor vorstellen

Aufregung um die Fontäne im Schlosspark Biesdorf: Die sollte doch eigentlich schon 2019 saniert werden und für viel weniger Geld

Und plötzlich ist der erste Spieltag abgesagt: Das sagen die Fußball-Amateurvereine im Bezirk

Aus SPANDAU schreibt André Görke:

So lange dauert der S-Bahn-Bau nach Staaken

Neue Grundschule an der Goltzstraße: Jetzt spricht der Bürgermeister

Großbaustellen Heinrich-Böll-Schule und CSO: Es gibt Neuigkeiten aus der Rathaus-Zentrale

Container zu Klassenzimmern: Pilotprojekt zieht jetzt ans Havel-Ufer

Bezirk will "Pop-up-Fähre" auf dem Wannsee

Luftwaffenmuseum, Clubs, Freiluftkino, schwimmender Biergarten: Tipps für den Spätsommer

Na endlich! Wanderweg in Tiefwerder wieder benutzbar

1 Jahr vor der Spandau-Wahl: Was geht da bei der CDU?

Sigrid Kneist schreibt aus TEMPELHOF-SCHÖNEBERG:

Wie wird Kommunalpolitik familienfreundlich? Ein gescheiterter Versuch in der BVV

Wer macht hier Musik: Das neue Kiez-Orchester Schöneberg stellt sich vor

Wie arbeitet die Verwaltung während der Pandemie? Fragen ans Bezirksamt?

Wer darf was auf der Carl-Zuckmayer-Brücke? 35 Jahre alte Verordnung immer noch in Kraft

Wie schützt man die Natur am Stadtrand? Ein Landschaftsplan für Marienfelde

Wer kontrolliert die Prostitution: Beschwerden aus dem Kurfürstenstraßenkiez

Ja, wo laufen Sie denn? Checkpoint-Laufgruppe in Schöneberg

