Eigentlich ist sie glücklich mit Sebastian Almas verbotene Lieben

Alma hat ein Geheimnis. Ihre engen Freunde kennen es. Ihre Gynäkologin kennt es. Ihr Freund kennt es nicht. Würde er ahnen, was sie verborgen hält, würde er sich trennen, glaubt Alma. Doch wenn es nach ihr geht, wird es dazu nie kommen. Alma mag ihr Geheimnis. Es lässt sie sich lebendig fühlen. Es lässt sie sie selbst sein. Ihren Freund, sagt sie, liebt sie deshalb sogar noch mehr.

„Von Herzen“ — unser Newsletter über die Liebe Fragen der Liebe und was sie uns fürs Leben lehren. E-Mail-Adresse kostenlos anmelden Ich bin damit einverstanden, dass mir per E-Mail interessante Angebote des Tagesspiegels unterbreitet werden. Meine Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen.

Alma heißt wie alle in dieser Geschichte in Wirklichkeit anders, sie ist 30 Jahre alt, hat einen Job, der gut bezahlt ist, und lebt in einer deutschen Großstadt. Seit etwas mehr als zwei Jahren sind sie und ihr Freund ein Paar, seit einem Jahr leben sie gemeinsam in einer Wohnung. Und regelmäßig schläft Alma heimlich mit anderen Männern.

In ihrem Büro, in dem Hotelzimmer nach der Weihnachtsfeier oder in der Wohnung ihrer Affäre, in der dieser Mann mit seiner Ehefrau lebt.