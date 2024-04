Geerbte Stadt Eine Reise durch das historische Stralsund

Er hat sie in den Händen gehabt, viele Türen der Stralsunder Altstadt. Wolf-Dieter Thormeier hat sie ausgebaut, in sein Atelier gebracht, die Spuren der Verwitterung sorgfältig entfernt, hat sie betastet, bewundert, gestreichelt und gestrichen. Dann hat er die fertigen Türen fotografiert, für sein wunderbares Buch „Stralsunder Türen“, und sie am originalen Ort wieder eingebaut, so ging das jahrelang.