Der gefährliche Zwang, alles positiv zu sehen „Mein Vater hat mir Sorgen immer ausgeredet“

Ist das Glas halb voll oder halb leer? Besser halb voll – haben wir gelernt. „Think positive“ steht auf der Postkarte im Badezimmer. Im Radio läuft „Don’t Worry, Be Happy“. Was aber, wenn dieser Optimismus uns von klein auf nur übergestülpt wird? Ohne dass wir selbst entscheiden können, ob wir an unangenehmen Erfahrungen ausschließlich das Positive sehen wollen?