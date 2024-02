„Die Streiks diskreditieren das System“ Arbeitsrechtler und Politiker diskutieren Streikrecht

Herr Giesen, die Lokführer:innen habe die Bahn intensiv bestreikt, Verdi ruft ÖPNV-Beschäftigte immer wieder zum Warnstreik auf, auch der Flugverkehr ist ständig betroffen. Gibt es Besonderheiten, wenn die Infrastruktur bestreikt wird?

Infrastruktur lässt sich einfacher bestreiken als Industrie und der sonstige Dienstleistungsbereich. Abschreckende Momente wie drohender Arbeitsplatzverlust oder Vergütungsausfall während des Streiks kommen in der Infrastruktur nicht so stark zum Tragen. Die Infrastruktur bietet sichere Arbeitsplätze.

Wobei die streikenden Beschäftigtengruppen vergleichsweise klein sind.

Im Infrastrukturbereich haben wir einige Arbeitnehmergruppen, die in Schlüsselpositionen stehen und deshalb Sondervorteile für ihre eigene Berufsgruppe herausholen können. Das gilt für Piloten, Lokführer und auch für das Sicherheitspersonal am Flughafen. Mit einem vergleichbar geringen Lohnverlust können diese sogenannten Funktionseliten einen großen wirtschaftlichen Schaden beim Arbeitgeber und in der Gesellschaft anrichten.

Auch deshalb können wir hier in den letzten 20 Jahren eine Verschiebung der Streikschwerpunkte von der Industrie zum Infrastrukturbereich beobachten.