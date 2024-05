46.000 Euro zum 18. Geburtstag Die besten Anlagestrategien für Ihr Kind

Im Grunde können Sie für Ihr Kind genauso investieren, wie für sich selbst. Legen Sie zuerst Ihren Anlagehorizont fest – also den Zeitraum, in dem Sie investieren, bis Sie auf das Geld zugreifen wollen – und entscheiden Sie, ob Sie über Ihr Depot für Ihr Kind sparen möchten oder es ein eigenes bekommen soll.

Ein eigenes Depot bietet den Vorteil, dass das Kind vom sogenannten Sparerpauschbetrag profitiert, was bedeutet, dass Kapitalerträge bis zu einem gewissen Betrag steuerfrei bleiben. Fließt das Geld in das Depot der Eltern, könnte das zu einer Belastung ihrer Steuer führen.

Natascha Wegelin ist Gründerin und Geschäftsführerin von Madame Moneypenny. Die Unternehmerin ist Pionierin der Finanzbildung für Frauen in Deutschland und hat ein eigenes Mentoring-Programm entwickelt, das Frauen in die finanzielle Unabhängigkeit begleitet. In ihrer Tagesspiegel-Kolumne beantwortet die Autorin des Bestsellers „Madame Moneypenny: Wie Frauen ihre Finanzen selbst in die Hand nehmen können“ die wichtigsten Fragen zum Thema Geld – anhand von konkreten Fällen aus dem Mentoring-Programm.

Der Anlagehorizont sollte mindestens zehn Jahre betragen. Planen Sie das Geld also nicht für die nächste Klassenfahrt ein, sondern zum Beispiel für den 18. Geburtstag, die Finanzierung des Studiums, einer Reise oder des ersten eigenen Autos.

Wer sich für diesen Weg entscheidet, kann das sowohl über einen Sparplan tun (jeden Monat wird eine bestimmte Summe eingezahlt), als auch über eine einmalige Investition.

Das Depot können Sie entweder bei einer Bank oder einem Online-Broker eröffnen. Bei einigen Anbietern gibt es auch spezielle Kinder- und Juniordepots. Das lohnt sich aber in der Regel nur, wenn die Gebühren niedrig sind.

In den Ordergebühren enthalten sind zum einen die Kosten für die Wertpapierkäufe und zum anderen der Betrag, der für die Depotführung erhoben wird.

Früher haben Eltern oft mit einem Sparbuch für ihre Kinder vorgesorgt. Ich rate zu globalen ETFs. Die Renditechancen sind höher und der Aufwand ist minimal.

Sie können mithilfe eines Sparplans monatlich oder quartalsweise durch automatisierte Transaktionen bespart werden – so entfällt das aktive Überweisen der Beträge und der selbstständige Kauf von Wertpapieren, wie etwa beim Investieren in Einzelaktien.

Außerdem können Sie das Risiko selbst bestimmen. Ein ETF wie der MSCI World bildet einen Aktienindex ab, also eine Sammlung einzelner Wertpapiere verschiedener Unternehmen. Man investiert also breit gestreut und hält das Risiko gering.

Natürlich kann es trotzdem zu Schwankungen bei einzelnen Unternehmen kommen. Das ist aber in der Regel nicht so schlimm, da man durch ETFs in verschiedene Branchen und Länder gleichzeitig investiert. Selbst wenn ein Unternehmen schlecht performt, hat das nur geringe Auswirkungen auf das Gesamtportfolio.

Legen Sie für Ihr Kind pro Monat 100 Euro an, haben Sie, wenn man von einer durchschnittlichen Rendite von acht Prozent ausgeht, zu dessen 18. Geburtstag eine Summe von mehr als 46.000 Euro – und nur 21.600 Euro selbst eingezahlt.

Bleibt Ihr Kind dabei und führt das Depot mit dem gleichen Betrag weiter, hat es nach 60 Jahren fast 1.570.000 Euro im Depot. Hier wirkt der Zinseszinseffekt enorm.

Genauso wertvoll wie Geld: Finanzkompetenz

Investieren Sie außerdem Zeit in die finanzielle Bildung Ihrer Kinder. Es ist wichtig, ihnen ein Verständnis für den Umgang mit Geld zu vermitteln. Wenn sie klein sind, kann man das zum Beispiel mithilfe von Taschengeld, Spielen oder Sparschweinen machen.

Fangen Sie früh damit an, Geld zu einem normalen Thema in der Familie zu machen. So wird es Ihren Kindern später leichter fallen, darüber zu sprechen und damit umzugehen. Im Rahmen der finanziellen Bildung Ihrer Kinder sind Sparen, aber auch der Unterschied zwischen Verbindlichkeiten und Forderungen, wichtige Themen.

Im Laufe der Zeit sollten Sie außerdem anfangen, Ihren Kindern das Depot zu zeigen. Sie können ihnen zum Beispiel erklären, wohin das Geld von Oma und Opa geht und gleichzeitig zeigen, wie es sich vermehrt.

Stellen Sie sich auch selbst auf die Probe: Können Sie Ihren Kindern das nötige Wissen vermitteln, um ihre Finanzkompetenz zu entwickeln? Viele Bücher, die Sie lesen, können Ihre Kinder als Teenager auch schon lesen. Im Umgang mit Geld haben die Eltern eine Vorbildfunktion – das sollte Ihnen immer bewusst sein.