60 Jahre Berliner Philharmonie Goldene Zeiten

An Selbstbewusstsein mangelt es den Berliner Philharmonikern ja nicht. Und das ganz zurecht, schließlich gibt es kein besseres Orchester auf der Welt. Nur ab und an überkommt die Topprofis ein überraschender Anflug von übertriebener Bescheidenheit. Zum Beispiel, wenn es in diesem Herbst um den 60. Geburtstag ihres Stammhauses geht.

Dabei begann am 15. Oktober 1963 mit der Einweihung der Philharmonie am Kulturforum nicht weniger als ein neues Zeitalter der Kulturarchitektur. Hans Scharouns kühne Idee, die althergebrachte Gegenüberstellung von Orchester und Publikum aufzulösen und die Musik in den Mittelpunkt zu rücken, wurde zunächst wütend bekämpft - und erwies sich dann als stilbildend.

Grandioses Raumerlebnis: Blick in den Saal der Philharmonie. © Heribert Schindler

Wie in den traditionellen Guckkastenbühnen hatten in den rechteckigen Konzertsälen über Jahrhunderte die da oben auf dem Podium für jene da unten im Parkett musiziert. Nun saßen die Interpreten in Scharouns Philharmonie plötzlich in einem Talkessel, der von Weinbergen umringt war. Und die Besucher versammelten sich im Kreis, wie um ein Lagerfeuer.

Ein revolutionärer Raum

Akustisch schien das vielen undenkbar. Doch die raffinierte Form des Saals mit seinen zahllosen Reflektionsflächen, an denen sich der - aus dem Zentrum aufsteigende - Schall brechen kann, erwies sich nicht nur als praktikabel, sondern auch als stimulierend für die Künstler, die nun von allen Seiten die Präsenz der aufmerksam lauschenden Menge spürten.

Die Berliner Philharmonie ist für die Ikonografie der Architektur des 20. Jahrhunderts darum nicht weniger bedeutend als das Opernhaus von Sydney, dessen Einweihung sich in diesem Jahr zum 50. Mal jährt. Nur funktionierte Scharouns genialer Entwurf von Anbeginn an als Ort musikalischer Exzellenz, für die Musiker ebenso wie fürs Publikum. In Australien machten dagegen zunächst nur die Fassade einen spektakulären Eindruck, während sich das Innenleben in jeder Hinsicht als mangelhaft erwies.

Philharmoniker-Intendantin Andrea Zietzschmann vor den Buntglasfenstern von Alexander Camaro im Foyer. © Mike Wolff

Zum 60. Eröffnungsjubiläum hätten die Berliner Philharmoniker also jeden Grund, die gesamte kommende Saison durchzufeiern. Aber sie tun es nicht, kehren den freudigen Ablass geradezu unter den Teppich. Lediglich die kurze Fanfare, die das Orchester 1963 zur Eröffnung beim Berliner Komponisten Boris Blacher bestellt hatte, wird als Reverenz an das denkwürdige Ereignis erklingen. Bei einem Programm mit Zubin Mehta, bei dem vom 19. – 21. Oktober anschließend eine Uraufführung von Milica Djordjevic sowie Gustav Mahlers 5. Sinfonie auf dem Programm stehen. Schade.

Gemeinsam statt einsam

Andererseits: Erinnert nicht jeder Abend in der Philharmonie an Hans Scharoun und seinen größten Wurf? Allein schon durch das Glücksgefühl, sich in diesen einladenden Foyers frei bewegen zu können? Das sich fortsetzt, wenn man im Saal dann den Rundumblick auf alle Mitmenschen genießt, die gekommen sind, um sich gemeinsam auf eine Sache zu fokussieren: Auf die Magie der Liveaufführung nämlich, jenen einzigartigen, unwiederbringlichen Moment, in dem die abstrakten, gedruckten Noten zu klingendem Leben erwachen.

Der Himmel über der Philharmonie © Mike Wolff, TSP

Alles begann am 25. September 1949 mit einem Aufruf im Tagesspiegel zur Gründung der „Gesellschaft der Freunde der Philharmonie“, unterzeichnet vom damaligen Oberbürgermeister Ernst Reuter, vom Dirigenten Wilhelm Furtwängler sowie von Erik Reger, dem Mitbegründer der Zeitung. Das Ehrenpräsidium der Privatinitiative bildeten Theodor Heuss, Konrad Adenauer und Ernst Reuter.

Zukunftsweisender Entwurf

Im Januar 1944 war die alte Philharmonie in der Bernburger Straße durch Bombentreffer zerstört worden. Die Berliner Klassikenthusiasten liebten den Saal, seiner außerordentlich guten Akustik wegen. Architektonisch dagegen war das zunächst als Rollschubahn errichtete Gebäude von der „billigen Üppigkeit der Gründerzeit“ geprägt, wie sich Friedrich Herzfeld 1957 erinnert: Noch schlimmer als der „Ungeschmack“ der Ausstattung sei nur die Bestuhlung gewesen: „Nicht sUnbequemeres gab es als diese harten Holzsitze. Bei der geringsten Bewegung verursachten sie lärmendes Knarren.“

1944 wurde die alte Philharmonie in der Bernburger Straße zerstört. © Archiv Berliner Philharmoniker

Eine neue, zeitgemäße Philharmonie sollte nun also im kriegszerstörten Berlin entstehen. Und zwar in Wilmersdorf, beim Joachimsthalschen Gymnasium. Der im Stil der italienischen Renaissance gestaltete Schulbau, an der der Bundesallee zwischen Spichern- und Lietzenburger Straße gelegen, war intakt geblieben und sollte als Eingangsgebäude dienen für einen Konzertsaal, der sich dort erstreckt hätte, wo sich heute das Haus der Berliner Festspiele samt Parkdeck und „Bar jeder Vernunft“ befindet.

Für diesen Standort schrieb man sechs Jahre nach der Gründung der „Gesellschaft der Freunde der Philharmonie“ schließlich einen Wettbewerb aus, an dem sich zehn Architekturbüros beteiligten. Am 16. Dezember 1956 wurde Hans Scharoun von der Fachjury zum Sieger erklärt. Für eine direkte Beauftragung durch den Senat fehlte ihm allerdings eine Stimme. Erst das Einschreiten Herbert von Karajans führte dazu, dass der kühne Entwurf in die Tat umgesetzt wurde. Und zwar am Rande des Tiergartens.

In Wilmersdorf geplant

Bereits im Februar 1956 machte sich SPD-Bausenator Rolf Schwedler für einen Ortswechsel stark. Wer „für die Zukunft bauen“ wolle, postulierte er, dürfe sich nicht vom Osten wegbewegen, sondern müsste sich zur alten City hin orientieren. In einem offenen Brief an den Tagesspiegel untermauerte der Politiker als „Bürger Schwedler“ im Mai 1957 noch einmal seine Auffassung.

Daniel Barenboim und die Berliner Philharmoniker Anfang Juni 2023 © Stephan Rabold

Doch die Entscheidungsfindung zog sich hin, noch im Juni 1958 war im Tagesspiegel zu lesen, beim Projekt der Philharmonie liege die Betonung weiterhin auf der letzten Silbe. Erst die Wahlen Ende des Jahres brachten eine Entscheidung. Mit der absoluten Mehrheit regierte nun die SPD, der christdemokratische Kultursenator Joachim Tiburtius gab seinen Widerstand gegen den Tiergarten-Standort auf. Im Herbst 1960 begannen die Bauarbeiten, am 1. Dezember 1961 konnte der Richtkranz aufgezogen werden.

Hartnäckige Kritik

Die Kritik an Hans Scharouns Idee, bei der neuen Philharmonie die Musik in den Mittelpunkt zu rücken, riss aber auch dann nicht ab. Viele glaubten nämlich nicht daran, dass die Akustik in einem solchen Haus funktionieren könne. Schließlich habe sich die Orchesteranordnung im traditionellen rechteckigen Konzertsaal nicht ohne Grund etabliert, so ihr Argument. Die „tonschwachen“ Streicher müssten nun einmal näher beim Publikum positioniert sein, die starken Blechbläser sowie das Schlagwerk dagegen nach hinten gerückt werden. Auf dem „Rundpodium“ dagegen strahlen alle Instrumente gleich intensiv in den Raum ab.

Herbert von Karajan und die Berliner Philharmoniker. © Unitel/Berliner Philharmoniker

In so einem Bau, der an einen antiken römischen Zirkus erinnert, zitiert der Musikkritiker Werner Oehlmann im Tagesspiegel die Scharoun-Gegner, wäre zudem „die sakrale Wirkung“ des Konzerts nicht mehr gewahrt. Die Aufführung würde zur „Schaustellung“, der Dirigent zum „Showman“.

Das Eröffnungskonzert am 15. Oktober 1963 aber konnte alle Bedenken zerstreuen: „Was irgend an Qualität des Klangeindrucks zu erwarten war, das ist erfüllt worden“, berichtet Oehlmann. „Das Klangbild ist klar, nicht durch Echo- und Nachhallwirkungen beeinträchtigt; gerade die Pianowirkungen sind von erstaunlicher, den Raum erfüllender Realität.“

Architekturikone des 20. Jahrhunderts: Hans Scharouns Berliner Philharmonie © picture alliance / dpa/Britta Pedersen

Und sein Feuilletonchef Heinz Ohff schwärmte über die Architektur, fragte rhetorisch: „Ist es ein Gebäude oder eine überdimensionale moderne Plastik?“ Imposant wirkte der Saal auf ihn, „mit der zwingend einschließenden Rundung seiner Brüstungen, Sitzreihen und schräggewinkelten Wände“, als „Raum von geradezu aggressiver Dynamik“, in dem der Hörer nun nicht mehr allein mit der Musik sei, in „illusorischer Einsamkeit“, sondern „in einem magischen Kreis“ sitze, wo er aktiv mit den anderen Zuschauerinnen und Zuschauern kommuniziere. Ohffs Fazit: „Dieser Saal regt die Phantasie an. Das ist in der Architektur des zwanzigsten Jahrhunderts selten geworden.“

Der Konzertsaal als moderne Plastik

Am Tag der offiziellen Eröffnungsfeier führte der Weg der geladenen Gäste allerdings noch an Bauzäunen vorbei, über Geröll und Sand hinweg. Und auch im Innern wiesen lose Leitungsenden in den Wänden darauf hin, dass nicht alles rechtzeitig fertig geworden war. Der festlichen, zukunftsfrohen Stimmung aber tat das keinen Abbruch. Adolf Arndt, der mittlerweile Kultursenator geworden war, betonte in seiner Festansprache die nationale und internationale Bedeutung des Bauwerks. Und er rief ins Rund: „Berlinisch sein heißt, Experimente nicht scheuen. Berlin lebt vom Wagnis, auch in der Kunst. Das Musische erweist sich letztlich immer als das unüberwindlich Triumphale.“

Die neue Philharmonie ist künstlerisch sofort ein unumstrittener Erfolg, nur die Diskussion um die Kostensteigerungen hallt noch disharmonisch nach. Hatte die Bürgerinitiative anfangs mit 2,8 Millionen D-Mark kalkuliert, Lotterien und Tombolas zur Mitteleinwerbung veranstaltet und noch 1951 geglaubt, auf öffentliche Gelder ganz verzichten zu können, mussten die Baukosten schrittweise immer höher angesetzt werden. Bis am Ende schließlich eine Rechnung von 17,5 Millionen D-Mark aufgelaufen war.

Rechnet man allerdings die Werbewirkung ein, die Scharouns genialer Bau in den vergangenen 60 Jahren für die Kulturmetropole Berlin entfaltet hat, kann man nur zu der Überzeugung gelangen: Berlin hat diese architektonische Ikone zum Spottpreis bekommen. Die zwei Jahre früher eröffnete Deutsche Oper an der Charlottenburger Bismarckstraße übrigens hatte 27,5 Millionen Mark gekostet.